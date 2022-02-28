Orada bi' adam var Adamın içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki aşman lazım *** Belki alışman lazım Lazım, lazım, lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Yalnızlığa *** Orada bi' kadın var Kadının içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki alışman lazım *** Belki alışman lazım Lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Belki katlanman lazım Yalnızlığa *** Yalnızlığa Yalnızlığa Belki katlanman lazım