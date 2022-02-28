Belki Alışman Lazım Şarkı Sözleri
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Duman
Belki Alışman Lazım
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Orada bi' adam var
Adamın içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki aşman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım, lazım, lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Yalnızlığa
***
Orada bi' kadın var
Kadının içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki alışman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
***
Yalnızlığa
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım
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