Belki Alışman Lazım Orada bi' adam var Adamın içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki aşman lazım *** Belki alışman lazım Lazım, lazım, lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Yalnızlığa *** Orada bi' kadın var Kadının içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki alışman lazım *** Belki alışman lazım Lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Belki katlanman lazım Yalnızlığa *** Yalnızlığa Yalnızlığa Belki katlanman lazım

Bahar Geldi Gül Açtı Bahar geldi gül açtı Bülbül yerinden uçtu Şu benim deli gönlüm Başıma bir dert açtı ** Yüreğim oldu pare Aşka bulunmaz çare Ah yalnız yaşayamam Gideceğim o yare ** Seherin vakti geçti Sinemi yaktı geçti Hazırlanmış gitmeye Güzelim baktı geçti

Yarim Derdini Ver Bana Yarim derdini ver bana Dermanın olayım senin Yarim derdini ver bana Dermanın olayım senin ** Bülbül gibi cemaline Aşığın olayım senin Bülbül gibi cemaline Aşığın olayım senin ** Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni ** Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin ** Can kuşunu bana uçur Aşk elinden bade içir Can kuşunu bana uçur Aşk elinden bade içir ** Hırka ile şaldan geçir Üryanın olayım senin Hırka ile şaldan geçir Üryanın olayım senin ** Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni Yakma beni yandırma beni Aşk elinden kandır beni ** Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin Sarhoşum ayıktır beni Mestanın olayım senin

Ekin İdim Oldum Harman Düşürdün aşkın narına Karıştırdın küle beni Atın yolun kenarına Yar geçtikçe göre beni ** Kırda meleşir kuzular Derdim çok yarem sızılar Gönül sevdiğin arzular Götürsünler yare beni ** Ecel gelir Hak'tan ferman Can çekilir kalmaz derman Ekin idim oldum harman Savursunlar yele beni ** Ali Rıza'm sızlar yara Gülistandım döndüm hara Çekiverin Zülfikar'a Kılsın pare pare beni