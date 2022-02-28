Bu Akşam Kendime geldim geleli dostlar Olamam kimseye düşman Bi şüphem yok kefenim sağlam İçerim ben bu akşam *** Sesleri duydum duyalı dostlar Yola çıktım yeni baştan Acelem yok hedefim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben *** Sizleri gördüm göreli dostlar Hemen her gün bana bayram Yarınım yok sevenim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben

Ah Yenilmedi Açık seçik sizle oynamadı Gerilmedi *** Sanılmasın yine basmış onu bulantılar Yanılmasın öyle dalga geçen Yabancılar *** Ah eğleniyor kendi başına Ah neşesi yeter Ah umurunda mı sandın bu dünya Ah neşesi yeter *** Konuşmadı Hiç duymadı Açık seçik sizle takılmadı Daralmadı *** Ah eğleniyor kendi başına Ah neşesi yeter Ah umurunda mı sandın bu dünya Ah neşesi yeter *** Ah eğleniyor kendi başına Ah neşesi yeter Ah umurunda mı sandın bu dünya Ah neşesi yeter

En Güzel Günüm Gecem Kafadan attım salladım Türkülerden de çaldım Sahnelere çıkıp içtim oynadım Ben gönülden inandım *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** Elini verdin sıkmadım Boynundan sarıldım Tekme tokat öne geçtin bıkmadın Sen gönülden inandın *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** En güzel günüm gecem sizinle Bu nasıl sevgidir böyle? En güzel günüm, bu gece! Çalarım söylerim keyfe *** Kafadan attım salladım Türkülerden de çaldım Sahnelere çıkıp içtim oynadım Ben gönülden inandım *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** En güzel günüm gecem sizinle Bu nasıl sevgidir böyle? En güzel günüm, bu gece! Çalarım söylerim keyfe

Her Şeyi Yak Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste Yanacağız ikimizde ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Varlığında yokluğunda yetmiyor Varlığında yokluğunda yetmiyor *** Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste Yanacağız ikimizde ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk

Oje Gidiyorum gözüm arkada Kaçamadık buradan baş başa Hangi oje yakışmaz ki kız sana *** Gidiyorum gözüm arkada Kaçamadık buradan baş başa Hangi oje yakışmaz ki kız sana Ver elini bana *** Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma *** Doyamadım dönüp bakmaya Ne de güzel durmuş yan yana Hangi oje yakışmaz ki kız sana Ver ayağı bana *** Gel Çök Oynaşma Kaykıl son defa *** Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma Gel yanıma gir koynuma *** Gel yanıma gir koynuma Hangi oje yakışmaz ki kız sana Gel yanıma gir koynuma Kaçamadık buradan baş başa *** Gel yanıma gir koynuma Hangi oje yakışmaz ki kız sana Gel yanıma gir koynuma Hangi oje yakışmaz

Olmadı Yar Günler sessiz mahzun sensiz Günler her zaman ki gibi telaşlı Yanlış nerde aklım sende Suçum neydi kimdi suçlu sormadım *** Çektin gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonra dönsen de boş *** Son pişmanlık neye yarar Her şeyin bedeli var Olmadı yar *** Son pişmanlık neye yarar Her şeyin bedeli var Buraya kadar *** Firar eder aklım başımdan Uçar gider Ziyan olmuş yıllarım Varsın olsun beter