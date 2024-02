Şarkılar O şarkılar Övünmek zor Ölüm çok zor O an gelir sancılar Dayanmak zor durulmaz *** Ellerimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar *** Elimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar *** Sayfalar O sayfalar Kapanmazlar, silinmezler Her an içimi parçalar Okunmazlar, yakışmaz *** Ellerimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar Elimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar