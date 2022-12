Kendime geldim geleli dostlar Olamam kimseye düşman Bi şüphem yok kefenim sağlam İçerim ben bu akşam *** Sesleri duydum duyalı dostlar Yola çıktım yeni baştan Acelem yok hedefim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben *** Sizleri gördüm göreli dostlar Hemen her gün bana bayram Yarınım yok sevenim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben *** İçerim ben Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam Ben burda bu akşam İçerim ben

Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste Yanacağız ikimizde ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk *** Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Varlığında yokluğunda yetmiyor Varlığında yokluğunda yetmiyor *** Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum *** Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste Yanacağız ikimizde ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk

Günler sessiz mahzun sensiz Günler her zaman ki gibi telaşlı Yanlış nerde aklım sende Suçum neydi kimdi suçlu sormadım *** Çektin gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonra dönsen de boş *** Son pişmanlık neye yarar Her şeyin bedeli var Olmadı yar *** Son pişmanlık neye yarar Her şeyin bedeli var Buraya kadar *** Firar eder aklım başımdan Uçar gider Ziyan olmuş yıllarım Varsın olsun beter