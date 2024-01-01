-
Yazdım, çizdim, hayal ettim
Sazla sözden ibarettim
Arkamı döndüm, emanet ettim
Anlayamadın ya
***
Aklım fikrim kaynayınca
Söz müzikle ağlayınca
Kalbimi açtım, ibadet ettim
***
Ama o anladı
O beni anladı
Dibine kadar
Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh
***
Anladı
O beni anladı
Dibine kadar
Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh
***
Dibine kadar, eh-eh-eh-eh-eh
Dibine kadar, ah
***
Güldüm geçtim, genceciktim
Aşk içinde meşke daldım
Kendimi buldum, onu kaybettim
Anlayamadın ya
***
İyisin, hoşsun, bir yokuşsun
Harbiden baya bi' boşsun
Şarkıya, türküye lanet olsun
Anlayamadın ya
***
Ama o anladı
O beni anladı
Dibine kadar
Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh
***
Anladı
O beni anladı
Dibine kadar
Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh
***
Dibine kadar, eh-eh-eh-eh-eh
Dibine kadar, ah-ah-ah-ah-ah
Dibine kadar, hey
-
Kimseyi beklemedim
Kimseden istemedim
Hiç kimseye soramazdım
***
O beni bağlar
Ben yine durmam
Sor bana pişman mıyım
***
Anlamadan geçilmesin
Başka yöne çekilmesin
Yanlışım yok sanılmasın
***
O beni bağlar
Ben yine durmam
Sor bana pişman mıyım
***
Doğruyu söyler
Hiç bana gülmez
Sor bana pişman mıyım
***
Herkesin günahı boynuna
Öyle bir adım atarsın
Yenilmeden gelirsin oyuna anlarsın
***
O beni bağlar
Ben yine durmam
Sor bana pişman mıyım
***
Doğruyu söyler
Hiç bana gülmez
Sor bana pişman mıyım
***
Kimseyi beklemedim
Kimseden istemedim
Hiç kimseye soramazdım
***
O beni bağlar
Ben yine durmam
Sor bana pişman mıyım
***
Doğruyu söyler
Hiç bana gülmez
Sor bana pişman mıyım
***
Herkesin günahı boynuna
Öyle bir adım atarsın
Yenilmeden gelirsin oyuna anlarsın
***
O beni bağlar
Ben yine durmam
Sor bana pişman mıyım
***
Doğruyu söyler
Hiç bana gülmez
Sor bana pişman mıyım
***
O beni bağlar
Hiç bana gülmez
-
Şarkılar
O şarkılar
Övünmek zor
Ölüm çok zor
O an gelir sancılar
Dayanmak zor durulmaz
***
Ellerimde kan, dilimden akar
Kime ne, bana ne
Bu aşk beni yorar
***
Elimde kan, dilimden akar
Kime ne, bana ne
Bu aşk beni yorar
***
Sayfalar
O sayfalar
Kapanmazlar, silinmezler
Her an içimi parçalar
Okunmazlar, yakışmaz
***
Ellerimde kan, dilimden akar
Kime ne, bana ne
Bu aşk beni yorar
Elimde kan, dilimden akar
Kime ne, bana ne
Bu aşk beni yorar
-
Uğraşır bir işle
Hep bir hal gidişle
Saldıran bakışlar tırnakla dişle
***
Hepimiz bir hayvanız
***
Kanlı dehşet
Hep aynı vahşet
Önüne gelene sevgini bahşet
***
Hepimiz bir hayvanız
İnsan olmak kavgamız
Hepimiz bir hayvanız
İnsan olmak kavgamız
***
Fani dünyalıysan
Konumuz aynı hep sonumuz aynı
Çıktık ya insanlıktan
Yolumuz aynı hep yolumuz aynı, yolumuz aynı
***
Kördüğümlü derdi
Çözdükçe erdi
Doymayan bakışlar birbirini yerdi
Hepimiz bir hayvanız
***
Söylediğim sözün
Ardında özün
Kendini bilirsen açılır gözün
***
Hepimiz bir hayvanız
İnsan olmak kavgamız
Hepimiz bir hayvanız
İnsan olmak kavgamız
***
Fani dünyalıysan
Konumuz aynı hep sonumuz aynı
Çıktık ya insanlıktan
Yolumuz aynı hep yolumuz aynı, yolumuz aynı
-
Geceler zehir
Geceler kara
Uçasım gelir
Kanadım yara
***
Yaralar derin, seneler kadar
Açılın geri
***
Sabah olmuş gün doğmuş
Her yerimde karlar
Doymadım dönülmüş deliye
Helal olsun aşk olsun
Gözlerimde yaşlar
Durmadım dönülmez geriye
Oooof
Na na na, na na na
Na na na, na na na
***
Geceler benim, geceler bana
Unutun beni
***
Sabah olmuş gün doğmuş
Her yerimde karlar
Doymadım dönülmüş deliye
Helal olsun aşk olsun
Gözlerimde yaşlar
Durmadım dönülmez geriye
Aaaah, aaaah
***
Sabah olmuş gün doğmuş
Her yerimde karlar
Doymadım dönülmüş deliye
Helal olsun aşk olsun
Gözlerimde yaşlar
Durmadım dönülmez geriye
-
Ortada bir yanlış var
Yanlışı yapan yanar
Arkasında sandık var
Değmesin akıncılar
***
Geri kaç geri kaç, oğlancık
Senin de başın yanar
Ortada bir yanlış var
Memleket uyurgezer
***
Aldırma geldik oyuna
Kandır beni, kandırsana
Rezil kandırsana
***
Ortada bir dergah var
Devrilir başın yarar
Arkasında tezgah var
Lem yelid ve löp yutar
***
Geri kaç geri kaç, oğlancık
Senin de başın yanar
Ortada bir dergah var
Memleket uyurgezer
***
Aldırma geldik oyuna
Kandır beni, kandırsana
Rezil kandırsana
***
Ortada bir gerçek var
Gerçeği gören de var
Arkasında mercek var
Ve muhtelif sakıncalar
***
Geri kaç geri kaç, oğlancık
Senin de başın yanar
Ortada bir gerçek var
Memleket uyurgezer
***
Aldırma geldik oyuna
Kandır beni, kandırsana
Rezil kandırsana
***
Kandır beni, kandırsana
Rezil kandırsana
-
Keyfim kaçar ben kaçırmam
Elimde olsa hiç takılmam
Yalancı dünya kaygılanmam
Kederle dolsa da yıkılmam
Hayale daldım hiç uyanmam
Harcandım harman kaldım
Gündüz soldum akşam açtım
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
***
Onlar üzer ben üzülmem
Elimde olsa hiç düşünmem
Ölümlü dünya derde girmem
Sevince boğsa da değişmem
Hayale daldım hiç uyanmam
Harcandım harman kaldım
Gündüz soldum akşam açtım
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
***
Haydi babam coş
Burda müzik hoş
Gerisi bomboş
Olalım yine sarhoş
Sarhoş
-
Sevdim desem derken delirsem
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
Öldüm desem derken dirilsem
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
***
Bekler benimle bir ömür geçer
Seni kandırdım kandırmasam
***
Hey
Ouv
Vay be
Uu
Ih
Vau
***
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde oyoy oyoy oyoy
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayoy oyoy
***
Aşkım desem derken sıkılsam
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
Soğudum desem derken ısınsam
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
***
Bekler benimle bir ömür geçer
Seni kandırdım kandırmasam
***
Hey
Ouv
Vay be
Uu
Ih
Hey
***
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayoy oyoy
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayay ayay
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayayayayayoy
-
Uyandım sensiz (yağmurun sabahında)
Yuvamız sessiz (ayrılık sonrasında)
Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında)
***
Ah, nerden nereye geldik bu hallere
Ah, geldik gözlere düştük ne hallere
***
Yürüdüm yalnız (hüzünlü sokaklarda)
Savruldum bahtsız (ayrılık rüzgarında)
Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında)
***
Ah, nerden nereye geldik bu hallere
Ah, geldik gözlere düştük ne hallere
-
Yamacımda bir kor ölmüş aşktan
Gel biz kaçalım burdan
Dağlara çıkalım ağırdan yavaş
Deli divane olmuştur belki
Belki de canına değdi
Belli ki başını eğdi, yavaş yavaş
***
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler
***
Yamacımda bir kor ölmüş aşktan
Gel biz kaçalım burdan
Dağlara çıkalım ordan yavaş
Seni soranlara iyidir derdim
Belki de yanılan bendim
Belli ki daralan sendin, yavaş yavaş
***
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler
Eee onun adına, yalan derler