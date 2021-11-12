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Duman

Duman

En Çok Dinlenen Duman Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çile Bülbülüm

Duman 05:05
02

Yürek

Duman 04:11
03

Yanıbaşımdan

Duman 04:44
04

Sor Bana Pişman Mıyım

Duman 04:34
05

Seni Kendime Sakladım

Duman 04:03

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