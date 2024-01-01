Dönek Biz sonradan doğduk Okuduk dinledik İmrendik abarttık Sonunda uyandık davaya *** Siz o gün doğdunuz (Siz o gün doğdunuz) Yakıp yıktınız Kaç yıl geçti bak Sonunda döndünüz davadan *** Hakim bey itirazım var Hakim bey son bir sözüm var Kayıp gençlik deyip geçme Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz *** Biz sonradan doğduk Batının koynunda Alıştık sormadık Sürüyle yol aldık sessizce *** Siz o gün doğdunuz (Siz o gün doğdunuz) Votkayla coştunuz Sarhoşluk geçince Viskiye döndünüz sessice *** Hakim bey itirazım var Hakim bey son bir sözüm var Kayıp gençlik deyip geçme *** Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz *** Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz Hiç olmazsa biz dönek değiliz Hiç olmazsa biz dönek değiliz

Bebek Geri gel beri gel geri bebek Gözleri sürmeli bebek Isırır ısıtır dudakları Islak ıslak öpmek gerek *** Geri gel beri gel geri bebek Saçları altın bebek *** Isırır ısıtır bakışları *** Dönüp dönüp bakmak gerek Gel *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek *** Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek *** Geri gel beri gel geri bebek Gözleri sürmeli bebek Isırır ısıtır dudakları Islak ıslak öpmek gerek Gel *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek

Hayatı Yaşa Bir adım attın karanlıktan dünyaya Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana *** Bin çile çektin ömrünün her anında Uyan dostum uyan şu tatlı rüyadan *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Bir adım attın karanlıktan dünyaya Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa Korkma, öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa

Köprüaltı Denizler aştım geliyorum Bilirsin derdim seninle *** Yolumdan döndüm kopuyorum Bilirsin derdim seninle *** Denizler aştım geliyorum İster eğlen benimle Yüzünü bi görsem yeter *** Yolumuz ayrı biliyorum Ölmeden son bir defa Belini kavrasam yeter *** Hadi gel buluşalım Eski köprünün altında Kimseler görmesin *** Mehtaba karşı uzanalım Eski köprünün altında Kimseler bilmesin Kimseler duymasın *** Denizler aştım geliyorum Bilirsin derdim seninle *** Yolumdan döndüm kopuyorum Bilirsin derdim seninle *** Denizler aştım geliyorum İster eğlen benimle Yüzünü bi görsem yeter *** Yolumuz ayrı biliyorum Ölmeden son bir defa Belini kavrasam yeter *** Hadi gel buluşalım Eski köprünün altında Kimseler görmesin *** Mehtaba karşı uzanalım Eski köprünün altında Kimseler bilmesin Kimseler duymasın *** Hadi gel buluşalım Eski köprünün altında Kimseler görmesin *** Mehtaba karşı uzanalım Eski köprünün altında Kimseler duymasın Kimseler bilmesin Kimseler duymasın *** Hadi gel buluşalım Eski köprünün altında Kimseler görmesin *** Mehtaba karşı uzanalım Eski köprünün altında Kimseler bilmesin Kimseler duymasın Kimseler görmesin

Hatun Güzeli gördü mü kalbini çalmalı Sebebi yoktur anam Canını sıktı mı hatunu salmalı Sebebi yoktur anam Sebebi yoktur anam *** Güzeli gördü mü kalbini çalmalı Sebebi yoktur anam Canını sıktı mı hatunu salmalı Sebebi yoktur anam Sebebi yoktur anam Sebebi yoktur anaam *** Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere *** Yüzüne baktı mı gönlünü yakmalı Sebebi yoktur anam Canını sıktı mı hatunu salmalı Sebebi yoktur anam Sebebi yoktur anam Sebebi yoktur anaam *** Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere *** Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere *** Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere *** Hatunun canı çeker Şeytan aklını başından alır kaçar gider Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere Satar seni o dilbere

Halimiz Duman Giderek dağı, duvarı aştık Yardan uzak aleme daldık Aman aman çaresiz kaldık Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan *** Giderek kanımız zehir dolmuş Yoldan çıkan kurda yem olmuş Dost dediğin kalbini soymuş Halimiz duman amaaan Halimiz duman amaaan Halimiz Duman amaaaan *** Nerde yaşarsan yaşa babaam Sevgi, aşk heeepsi yalaaan Giderek dağı, duvarı aştık Yardan uzak aleme daldık Aman aman çaresiz kaldık Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan *** Nerde yaşarsan yaşa babaam Sevgi, aşk heeepsi yalaaan Giderek kanımız zehir dolmuş Yoldan çıkan kurda yem olmuş Dost dediğin kalbini soymuş Halimiz duman amaaan Halimiz duman amaaan Halimiz duman amaaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan Halimiz Duman amaaaan

Dağlar Bağlar Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda *** Günleri ayları yılları saydık Biz kavuşamadık aman Koçları kuzuları tarlayı sattık Başlık parası aman Babası da vermez kapıya dayandım vay Kaçıramadım da kızına da yandım vay *** Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda *** Günleri ayları yılları saydık Biz kavuşamadık aman Koçları kuzuları tarlayı sattık Başık parası aman Babası da vermez kapıya dayandım vay Kaçıramadım da kızına da yandım vay *** Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda *** Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda *** Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda *** Dağlarda bağlarda Ben seni gördüm oralarda Dağlarda bağlarda Ben seni öptüm buralarda Şuralarda oralarda vay

Yalnızlık Paylaşılmaz Uzak dur yakınıma Bu mesafe beni bozar Kimseler yanaşmasın Yalnızlık paylaşılmaz *** İnceden hatırlarım O eski dostlukları Şimdi herkes ayrı uçta Kaderini inkar eder *** Kimi yerer kimi över Her biri ilgi bekler Aman abi bulaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Herkesle kaynaşılmaz *** Hiç mi yalnız kalmadın Şu garip dünyada Ah o zaman anlarsın Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz *** Bir şarap bi sigara Sonbahar koynumda Yalnızlığı kokluyorum Kurutulmuş yapraklarda Yağmur yemiş topraklarda *** Hiç mi yalnız kalmadın Şu garip dünyada Ah o zaman anlarsın Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz *** Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz Yalnızlık paylaşılmaz