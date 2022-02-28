En Güzel Günüm Gecem Şarkı Sözleri
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Duman
En Güzel Günüm Gecem
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Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
Elini verdin sıkmadım
Boynundan sarıldım
Tekme tokat öne geçtin bıkmadın
Sen gönülden inandın
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe
***
Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe