Kafadan attım salladım Türkülerden de çaldım Sahnelere çıkıp içtim oynadım Ben gönülden inandım *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** Elini verdin sıkmadım Boynundan sarıldım Tekme tokat öne geçtin bıkmadın Sen gönülden inandın *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** En güzel günüm gecem sizinle Bu nasıl sevgidir böyle? En güzel günüm, bu gece! Çalarım söylerim keyfe *** Kafadan attım salladım Türkülerden de çaldım Sahnelere çıkıp içtim oynadım Ben gönülden inandım *** Şarkını seç gel benimle Beraber bağıralım Dalganı geç sen benimle *** En güzel günüm gecem sizinle Bu nasıl sevgidir böyle? En güzel günüm, bu gece! Çalarım söylerim keyfe