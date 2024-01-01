Seni Kendime Sakladım Şarkı Sözleri
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Duman
Seni Kendime Sakladım
-
Yoruldum, sıkıldım peşinden koşa koşa
Ben anlamam güzelim sen anlat külahıma
Yasakmış, günahmış konuşsun doya doya
Zorlama güzelim karışmam aranıza
***
Aranızdan çıkmadı bir adam
Yolunuza ermedi hiç kafam
Kaçamadım o da benim hatam
Geçmiş olsun şimdi her şey yalan
***
Daraldım, usandım elinden kaça kaça
Ben anlamam güzelim uzak dur yakınıma
Zararmış, ziyanmış konuşsun doya doya
Elde mi güzelim alıştım acısına
***
Aranızdan çıkmadı bir adam
Yolunuza ermedi hiç kafam
Kaçamadım o da benim hatam
Geçmiş olsun şimdi her şey yalan
***
Aranızdan çıkmadı bir adam
Yolunuza ermedi hiç kafam
Kaçamadım o da benim hatam
Geçmiş olsun şimdi her şey yalan
Geçmiş olsun şimdi her şey yalan
-
Nereye gider başını alıp sorarsın
Kim bilir durmadan nasıl susarsın
Bilmeden boşuna atıp tutarsın
Su gibi akıp geçer zaman
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Yazdın çizdin aman aman aman
İncecik izdin aman aman aman
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Hep kaçıp yeni bir adım atarken
Dibine kadar çileye batıp çıkarken
İçine atıp atıp yoluna basıp giderken
Su gibi akıp geçer zaman
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Yazdın çizdin aman aman aman
İncecik izdin aman aman aman
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
-
Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
Arkanızdan yol almam
Onlar ister alınsın
İsterlerse darılsın
***
Onu bunu bilmem, karışmam
Kim ne derse desin lan!
Ben alınıp satılmam
Onlar ister alınsın
İsterlerse satılsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
İşte meydan, işte can
Onlar ister kapışsın
İsterlerse barışsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Seni kendime sakladım
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
-
Sevemedim ben bu günü
Sevemedim başından
Göremedim geçtiğini
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Gelemedim ben oyuna
Gelemedim yaşımdan
Kovaladım sevdiğimi
Yanı başımdan
Her yanımdan
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Yaşamadım ben bu günü
Yaşamadım inadımdan
Göremedim geçtiğini
Yanı başımdan
Her yanımdan
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Ellerin uzanmasın
Uzak dursun dedim
Sakın dokunmasın
Hayal ettiklerim bana yakışmasın
İnancım yok benim
-
Dokunmayın başlasınlar
Bir yere varmasınlar
Gün gelir anlasınlar
Olmaz olmaz
Böyle yanlış olmaz
***
Kim gider ortasından
Bakmasın arkasından
Sonradan uslanırsan
Olmaz olmaz
Böyle yanlış olmaz
***
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sözünde durdun mu hiç?
Sözlerinde durdun mu?
***
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sözünde durdun mu hiç?
Sözlerinde durdun mu?
***
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sözünde durdun mu hiç?
Sözlerinde durdun mu?
***
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sayın bayan
(Bir sorum var)
Sözünde durdun mu hiç?
Sözlerinde durdun mu?
-
Bir adam düşündü durdu
Yüreği kederle doldu
Yanına bir kuş konunca
Düşünü bir an unutmuştu
***
Bilmeden bir aşka düştü
Yeniden sevmem demişti
Yüreği kanatlanınca
Sözünü bir an unutmuştu
Hu uu uu uu
***
Sen ben içimde
Cümle alem dışımda
Sen ben biçiminde
İyi ki varsın yanımda
***
Kaç sefer delindi gönlü
İçine kapandı durdu
Yarılan yürek olunca
Yeniden bir aşka düşmüştü
Hu uu uu uu
***
Sen ben içimde
Cümle alem dışımda
Sen ben biçiminde
İyi ki varsın yanımda
***
Sen ben içimde
Cümle alem dışımda
Sen ben biçiminde
İyi ki varsın yanımda
***
Uuaa uuu aa uuu aa
Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy)
Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy)
Oooo uu ooooo
Vooo ooo ooo
-
Kendisi bir garip melek
Ardına düşmeniz gerek
Kendisi bir garip melek
Ardına düşmeniz gerek
***
Öyle bir an gelir melek
Farkına varmanız gerek
Öyle bir an gider melek
Farkına varmanız gerek
***
Aldırmazsan aldırma
Ama kendini kandırman gerek
Kandırmazsan kandırma
O zaman sana anlatmam gerek
***
Kendisi bir garip melek
Ardına düşmeniz gerek
Kendisi bir garip melek
Ardına düşmeniz gerek
***
Aldırmazsan aldırma
Ama kendini kandırman gerek
Kandırmazsan kandırma
O zaman sana anlatmam gerek
***
Senden daha melek
Senden daha melek
Senden daha melek
Senden daha melek
Senden daha melek
***
Aldırmazsan aldırma (senden daha melek)
Ama kendini kandırman gerek (senden daha melek)
Kandırmazsan kandırma (senden daha melek)
O zaman sana anlatmam gerek
-
Sevdim sandım
Sevildim sanırdım
Sonra uyandım
Sonunda ben anladım
***
Ayrı kaldım
Ayıldım bayıldım
Sonra uyandım
Sonunda ben anladım
***
Öyle yürekten seviyorsan
Aklı başından atacaksın
Kimi yanında arıyorsan
Önce içinde bulacaksın
***
Aklım nerde
Kaçırdım seninle
Sorma ne halde
Sorulmaz bu kimseye
***
Öyle yürekten seviyorsan
Aklı başından atacaksın
Kimi yanında arıyorsan
Önce içinde bulacaksın
-
Ben ademin torunuyum
Hem deliyim hem doluyum
Yasak ormandan yem kaptım
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
Ooff...
***
Gel bir türkü söyleyelim
Hep beraber oynayalım
Anlamazsan neyleyelim
Buraya gelme'cektin
Sadece kokla'caktın
Aahh...
***
Bir acayip yarıştasın
Hem öndesin hem rahatsın
O zaman ne için ağlarsın
Ödülü alma'caktım
Sadece kokla'caktım
Tadına bakma'caktım
Sadece koooookkkkk...
***
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
***
Deli gönlüm kaynayınca
Bir çiçek aldım koynuma
Tepelerden düştüm takla
Aşık olma'caktım
Sadece kokla'caktım
Ooff...
***
Sevenin gönlü dumandır
Hem karanlık hem sıcaktır
Böyle sevda akla ziyandır
İçine çekme'cektin
Sadece kokla'caktın
Tadına bakma'caktım
Sadece kooookkkkk...
***
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
***
Tadına bakma'caktım
Sadece kokla'caktım
Tadına bakma'caktım
Sadece koklayacaktım
-
Arkadaş sen bu değilsin
Görünüş sadece giysin
Arkadaş niye gücendin
Alıştım, karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
***
Arkadaş sen bu değildin
Bilinen sadece ismin
Arkadaş niye değiştin
Alıştım, karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
***
Arkadaş sen bu değilsin
Yaşayan sadece fikrin
Arkadaş niye gücendin
Alıştım, karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
***
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok
Rüyanda görsen inanma
***
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok
Rüyanda görsen inanma
***
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok
Rüyanda görsen inanma
-
Bu ne biçim bahane
Yine düştün petrolün peşine
Bu ne biçim felsefe
Yine sıçtın insanın içine
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
O kadar cana değer mi
Bu kadar acı diner mi söyle
Bu adamlığa siner mi
Kafadan seni siler mi söyle
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi
***
Özgürlüğün ülkesi
Adaletin temsilcisi
Teröristlerden kurtar bizi