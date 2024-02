Yoruldum, sıkıldım peşinden koşa koşa Ben anlamam güzelim sen anlat külahıma Yasakmış, günahmış konuşsun doya doya Zorlama güzelim karışmam aranıza *** Aranızdan çıkmadı bir adam Yolunuza ermedi hiç kafam Kaçamadım o da benim hatam Geçmiş olsun şimdi her şey yalan *** Daraldım, usandım elinden kaça kaça Ben anlamam güzelim uzak dur yakınıma Zararmış, ziyanmış konuşsun doya doya Elde mi güzelim alıştım acısına *** Aranızdan çıkmadı bir adam Yolunuza ermedi hiç kafam Kaçamadım o da benim hatam Geçmiş olsun şimdi her şey yalan *** Aranızdan çıkmadı bir adam Yolunuza ermedi hiç kafam Kaçamadım o da benim hatam Geçmiş olsun şimdi her şey yalan Geçmiş olsun şimdi her şey yalan

Sevemedim ben bu günü Sevemedim başından Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan *** Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaşımdan Kovaladım sevdiğimi Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Yaşamadım ben bu günü Yaşamadım inadımdan Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Ellerin uzanmasın Uzak dursun dedim Sakın dokunmasın Hayal ettiklerim bana yakışmasın İnancım yok benim