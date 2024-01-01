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7/24 Dinle Orhan Gencebay İle Bir Ömür

Orhan Gencebay İle Bir Ömür Şarkı Sözleri

Duman Orhan Gencebay İle Bir Ömür şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duman Orhan Gencebay İle Bir Ömür şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Orhan Gencebay İle Bir Ömür sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duman

Duman

Orhan Gencebay İle Bir Ömür

  • Gönül

  • Hatasız Kul Olmaz (O G)

  • Severek Ayrılalım (O G)

  • Kaderimin Oyunu (O G)

  • Aşkımı Sakla (O G)

  • Bir Araya Gelemeyiz (O G)

  • Dünya Dönüyor

  • Farkında Mısın

  • Benim Dünyam

  • Dil Yarası (O G)

  • Hayat Devam Ediyor (O G)

  • Bir Teselli Ver (O G)

  • Batsın Bu Dünya (O G)

  • Ben O Zaman Ölürüm (O G)

  • Ya Evde Yoksan (O G)

  • Yarabbim (O G)

  • Kır Gönlümün Zincirini (O G)

  • Dertler Benim Olsun (O G)

  • Kabahat Seni Sevende (O G)

  • Batsın Bu Dünya (O G 2)

  • Gitti De Gitti (O G)

  • Beni Biraz Anlasaydın (O G)

  • Dokunma (O G)

  • Hor Görme Garibi (O G)

  • Akşam Güneşi (O G)

  • Bilmesin O Felek (O G)

  • Gurbet (O G)

  • Yorgun Sözler (O G)

  • Neyi Değiştirdik Ki (O G)

  • Dilenci (O G)

  • Sev Dedi Gözlerim (O G)

  • Vazgeç Gönlüm (O G)

  • Kahrolayım (O G)

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