Masum bir can özgür vicdan Hain diye destan yaratırlar inanırlar Olmaz durulmaz yakışmaz *** Gözyaşı dinmedi bitmedi Halin kalmadı beynin almadı Derdin zindana doldu sığmadı Aklın seni baştan yaratır bak hele bir bak Olmaz durulmaz yakışmaz Gözyaşı dinmedi bitmedi ya *** Yine de zor yolunu bulmak Kanadı yok yeniden uçmak Kalemi tut boşuna yat sebebi yok Her satır kafeste durmalı Dört duvar içinde kalmalı *** Varsın her yere sarsın her yanı Feryat etmeli dünya duymalı Alsın seni baştan başa sarsın kuşatsın Olmaz durulmaz yakışmaz Gözyaşı dinmedi bitmedi ya *** Yine de zor sesini duymak Dermanı yok yüreği çıplak Kalemi tut boşuna yat sebebi yok Her satır kafeste durmalı Dört duvar içinde kalmalı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı

Ayrı kalamam, ayrılamam yolundan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** Önümde bir hayal uçup gider yavaş yavaş Veda eder sazım çalar, dilim söyler Adım kalır diye bir an için, bir an için ayrı kalamam *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden Gönül ister