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7/24 Dinle Eski Köprünün Altında

Eski Köprünün Altında Şarkı Sözleri

Duman Eski Köprünün Altında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duman Eski Köprünün Altında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Köprünün Altında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duman

Duman

Eski Köprünün Altında

  • Hayatı Yaşa

  • Bebek

  • Köprüaltı

  • Hatun

  • Halimiz Duman

  • Dağlar Bağlar

  • Yalnızlık Paylaşılmaz

  • Dönek

  • Senin Gibi

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