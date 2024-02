Geceler zehir Geceler kara Uçasım gelir Kanadım yara *** Yaralar derin, seneler kadar Açılın geri *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye Oooof Na na na, na na na Na na na, na na na *** Geceler benim, geceler bana Unutun beni *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye Aaaah, aaaah *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye