En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 Şarkı Sözleri
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Duman
En Güzel Günüm Gecem 1999-2006
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Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
Yanacağız ikimizde ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
***
Beni yor hasretinle sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Varlığında yokluğunda yetmiyor
Varlığında yokluğunda yetmiyor
***
Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
Yanacağız ikimizde ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
-
Yenilmedi
Açık seçik sizle oynamadı
Gerilmedi
***
Sanılmasın yine basmış onu bulantılar
Yanılmasın öyle dalga geçen
Yabancılar
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
***
Konuşmadı
Hiç duymadı
Açık seçik sizle takılmadı
Daralmadı
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
-
Kendime geldim geleli dostlar
Olamam kimseye düşman
Bi şüphem yok kefenim sağlam
İçerim ben bu akşam
***
Sesleri duydum duyalı dostlar
Yola çıktım yeni baştan
Acelem yok hedefim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
Sizleri gördüm göreli dostlar
Hemen her gün bana bayram
Yarınım yok sevenim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
-
Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
Elini verdin sıkmadım
Boynundan sarıldım
Tekme tokat öne geçtin bıkmadın
Sen gönülden inandın
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe
***
Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe
-
Gidiyorum gözüm arkada
Kaçamadık buradan baş başa
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
***
Gidiyorum gözüm arkada
Kaçamadık buradan baş başa
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Ver elini bana
***
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
***
Doyamadım dönüp bakmaya
Ne de güzel durmuş yan yana
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Ver ayağı bana
***
Gel
Çök
Oynaşma
Kaykıl son defa
***
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
***
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Gel yanıma gir koynuma
Kaçamadık buradan baş başa
***
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz
-
Günler sessiz mahzun sensiz
Günler her zaman ki gibi telaşlı
Yanlış nerde aklım sende
Suçum neydi kimdi suçlu sormadım
***
Çektin gittin dinlemeden
Bana bir şey söylemeden
Yıllar sonra dönsen de boş
***
Son pişmanlık neye yarar
Her şeyin bedeli var
Olmadı yar
***
Son pişmanlık neye yarar
Her şeyin bedeli var
Buraya kadar
***
Firar eder aklım başımdan
Uçar gider
Ziyan olmuş yıllarım
Varsın olsun beter
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile Allah
***
Issız yuvanda tektin
çekilmez çile çektin
***
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile Allah
***
Müjde ey güzel kuşum
Bahara erdi kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile Allah
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