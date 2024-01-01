İyi de Bana Ne Yepyeni bir insanımız var Akıl yolundan öylesine uzaklar Aralarında hoş bir uyum var Ayıp değil mi, hiç mi umursamazlar *** Altınlarınızı çaldılar Topraklarınızı verdiler Tarihi baştan yazdılar İyi de bana ne *** İnsanlığımızı ezdiler Aydınlığımızı kestiler Ülkeyi çoktan sattılar İyi de sana ne *** Yepyeni bir insanımız var Düşünmeden ah, kardeşini boğazlar Laf aramızda, aslında tek bir sorun var Günah değilmiş memlekete olanlar *** Altınlarınızı çaldılar Topraklarınızı verdiler Tarihi baştan yazdılar İyi de banane *** İnsanlığımızı ezdiler Aydınlarımızı kestiler Ülkeyi çoktan sattılar İyi de sana ne

Sor Bana Pişman Mıyım Kimseyi beklemedim Kimseden istemedim Hiç kimseye soramazdım *** O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıyım *** Anlamadan geçilmesin Başka yöne çekilmesin Yanlışım yok sanılmasın *** O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıyım *** Doğruyu söyler Hiç bana gülmez Sor bana pişman mıyım *** Herkesin günahı boynuna Öyle bir adım atarsın Yenilmeden gelirsin oyuna anlarsın *** O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıyım *** Doğruyu söyler Hiç bana gülmez Sor bana pişman mıyım *** Kimseyi beklemedim Kimseden istemedim Hiç kimseye soramazdım *** O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıyım *** Doğruyu söyler Hiç bana gülmez Sor bana pişman mıyım *** Herkesin günahı boynuna Öyle bir adım atarsın Yenilmeden gelirsin oyuna anlarsın *** O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıyım *** Doğruyu söyler Hiç bana gülmez Sor bana pişman mıyım *** O beni bağlar Hiç bana gülmez

Bu Aşk Beni Yorar Şarkılar O şarkılar Övünmek zor Ölüm çok zor O an gelir sancılar Dayanmak zor durulmaz *** Ellerimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar *** Elimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar *** Sayfalar O sayfalar Kapanmazlar, silinmezler Her an içimi parçalar Okunmazlar, yakışmaz *** Ellerimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar Elimde kan, dilimden akar Kime ne, bana ne Bu aşk beni yorar

Dibine Kadar Yazdım, çizdim, hayal ettim Sazla sözden ibarettim Arkamı döndüm, emanet ettim Anlayamadın ya *** Aklım fikrim kaynayınca Söz müzikle ağlayınca Kalbimi açtım, ibadet ettim *** Ama o anladı O beni anladı Dibine kadar Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh *** Anladı O beni anladı Dibine kadar Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh *** Dibine kadar, eh-eh-eh-eh-eh Dibine kadar, ah *** Güldüm geçtim, genceciktim Aşk içinde meşke daldım Kendimi buldum, onu kaybettim Anlayamadın ya *** İyisin, hoşsun, bir yokuşsun Harbiden baya bi' boşsun Şarkıya, türküye lanet olsun Anlayamadın ya *** Ama o anladı O beni anladı Dibine kadar Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh *** Anladı O beni anladı Dibine kadar Dibine kadar, oh-oh-oh-oh-oh *** Dibine kadar, eh-eh-eh-eh-eh Dibine kadar, ah-ah-ah-ah-ah Dibine kadar, hey

Hayvan Uğraşır bir işle Hep bir hal gidişle Saldıran bakışlar tırnakla dişle *** Hepimiz bir hayvanız *** Kanlı dehşet Hep aynı vahşet Önüne gelene sevgini bahşet *** Hepimiz bir hayvanız İnsan olmak kavgamız Hepimiz bir hayvanız İnsan olmak kavgamız *** Fani dünyalıysan Konumuz aynı hep sonumuz aynı Çıktık ya insanlıktan Yolumuz aynı hep yolumuz aynı, yolumuz aynı *** Kördüğümlü derdi Çözdükçe erdi Doymayan bakışlar birbirini yerdi Hepimiz bir hayvanız *** Söylediğim sözün Ardında özün Kendini bilirsen açılır gözün *** Hepimiz bir hayvanız İnsan olmak kavgamız Hepimiz bir hayvanız İnsan olmak kavgamız *** Fani dünyalıysan Konumuz aynı hep sonumuz aynı Çıktık ya insanlıktan Yolumuz aynı hep yolumuz aynı, yolumuz aynı

Helal Olsun Geceler zehir Geceler kara Uçasım gelir Kanadım yara *** Yaralar derin, seneler kadar Açılın geri *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye Oooof Na na na, na na na Na na na, na na na *** Geceler benim, geceler bana Unutun beni *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye Aaaah, aaaah *** Sabah olmuş gün doğmuş Her yerimde karlar Doymadım dönülmüş deliye Helal olsun aşk olsun Gözlerimde yaşlar Durmadım dönülmez geriye

Rezil Ortada bir yanlış var Yanlışı yapan yanar Arkasında sandık var Değmesin akıncılar *** Geri kaç geri kaç, oğlancık Senin de başın yanar Ortada bir yanlış var Memleket uyurgezer *** Aldırma geldik oyuna Kandır beni, kandırsana Rezil kandırsana *** Ortada bir dergah var Devrilir başın yarar Arkasında tezgah var Lem yelid ve löp yutar *** Geri kaç geri kaç, oğlancık Senin de başın yanar Ortada bir dergah var Memleket uyurgezer *** Aldırma geldik oyuna Kandır beni, kandırsana Rezil kandırsana *** Ortada bir gerçek var Gerçeği gören de var Arkasında mercek var Ve muhtelif sakıncalar *** Geri kaç geri kaç, oğlancık Senin de başın yanar Ortada bir gerçek var Memleket uyurgezer *** Aldırma geldik oyuna Kandır beni, kandırsana Rezil kandırsana *** Kandır beni, kandırsana Rezil kandırsana

Sarhoş Keyfim kaçar ben kaçırmam Elimde olsa hiç takılmam Yalancı dünya kaygılanmam Kederle dolsa da yıkılmam Hayale daldım hiç uyanmam Harcandım harman kaldım Gündüz soldum akşam açtım *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş *** Onlar üzer ben üzülmem Elimde olsa hiç düşünmem Ölümlü dünya derde girmem Sevince boğsa da değişmem Hayale daldım hiç uyanmam Harcandım harman kaldım Gündüz soldum akşam açtım *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş *** Haydi babam coş Burda müzik hoş Gerisi bomboş Olalım yine sarhoş Sarhoş

Sevdim Desem Sevdim desem derken delirsem Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam Öldüm desem derken dirilsem Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam *** Bekler benimle bir ömür geçer Seni kandırdım kandırmasam *** Hey Ouv Vay be Uu Ih Vau *** Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde oyoy oyoy oyoy Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayoy oyoy *** Aşkım desem derken sıkılsam Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam Soğudum desem derken ısınsam Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam *** Bekler benimle bir ömür geçer Seni kandırdım kandırmasam *** Hey Ouv Vay be Uu Ih Hey *** Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayoy oyoy Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayay ayay Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayayayayayoy

Yağmurun Sabahında Uyandım sensiz (yağmurun sabahında) Yuvamız sessiz (ayrılık sonrasında) Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında) *** Ah, nerden nereye geldik bu hallere Ah, geldik gözlere düştük ne hallere *** Yürüdüm yalnız (hüzünlü sokaklarda) Savruldum bahtsız (ayrılık rüzgarında) Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında) *** Ah, nerden nereye geldik bu hallere Ah, geldik gözlere düştük ne hallere