Kolay Değildir Yüreğine ateş düşmüş, kara haber var Gelen olmaz, giden olmaz, ah çeker ağlar Pencerede kala kalmış, yolunu bekler Gelir anam, gelir desem, desem yalandır Güzel anam, canım anam, kolay değildir *** İşte geliyor uzaktan, beze sarılmış Akrabalar her bir baştan başa şaşırmış Anam koşar yalınayak, yarı delirmiş Gelir anam, gelir desem, desem yalandır Güzel anam, canım anam, kolay değildir *** Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir *** Kahpe fişek nasıl delmiş kaşın arasını? Birden bire donup kalmış gözün karası Elde vardır bir tek onun kanlı beresi Gelir anam, gelir desem, desem yalandır Güzel anam, canım anam, kolay değildir *** Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir *** Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir Kolay değil, kolay değil, kolay değildir

Yürek Varamadım, doyamadım kokusuna tadına Adım adım kovaladım, bulamadım izini Salınarak, gezinerek beni deli ediyor Ölene dek, mezara dek yüreğimi yakıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yüreğim yanıyor *** Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk Varılamaz, dönülmez, gel benimle dolaş Aman Allah Ölene dek, mezara dek gel benimle dolaş *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Alışamam, değişemem, gelemedim oyuna Uzanırım, erişemem, tutamadım elini Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yine seni arıyor *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez

Akıbet Bir yol var hiç girilmez Tek yön var pek dönülmez Gönül verir girersen Akıbetin bilinmez *** Ben sana kandım daldım içeri Bir nefes aldım baktım ileri Ateşlerde yandım söndürme beni Gecelerde taştım tanımam seni Derinlere daldım öldürsen beni Dönemem geri *** Bir aşk var ki değişmez Tadından da yenilmez Üzülme hiç bitersen Gözyaşların silinmez *** Ben sana kandım daldım içeri Bir nefes aldım baktım ileri Ateşlerde yandım söndürme beni Gecelerde taştım tanımam seni Derinlere daldım öldürsen beni Dönemem geri *** Ateşlerde yandım söndürme beni Gecelerde taştım tanımam seni Derinlere daldım öldürsen beni Dönemem geri

Deli Sevdim beni sevmediler Aşktan yana olamadılar Gördün bana eremediler Erdin sana deli dediler *** Çaldığım sazı duyamadılar Aşkın sesi diyemediler Gördün beni bulamadılar Buldun sana deli dediler *** Delilerin içinde bir deli duman Ellerim elinde gerisi yalan, gerisi yalan *** Sevdim beni sevemediler Aşktan yana olamadılar Gördün bana eremediler Erdin sana deli dediler *** Yazdığım sözü okumadılar Aşkın dili kavrayamadılar Gördün benim olamadılar Oldun sana deli dediler

Eyvallah Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin hasına Eyvalllah, eyvallah *** Saldır bana utanmadan, sıkılmadan Gözlerim yanar ama ezilmedim, azalmadım Özgürüm dedim hala Haklıyım dedim hala sana, sana İnsanım dedim hala Vazgeçermiyim söyle bana, oooh *** Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin hasına Eyvallah, eyvallah *** Şamarı yüzümüze Garezi dilimize Şerefe hepinize Eyvallah, eyvallah *** Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan Meydanlar bizim unutmayın bu vatan bizim Özgürüz dedik hala Haklıyız dedik hala sana, sana İnsanız dedik hala Vazgeçermiyiz söyle bana, oooh *** Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin hasına Eyvallah, eyvallah *** Şamarı yüzümüze Garezi dilimize Şerefe hepinize Eyvallah, eyvallah *** Saldırın bana utanmadan, sıkılmadan Gözlerim yanar ama ezilmedim, azalmadım Özgürüm dedim hala Haklıyım dedim hala sana, sana İnsanım dedim hala Vazgeçermiyim söyle bana, oooh *** Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin hasına Eyvallah, eyvallah *** Şamarı yüzümüze Garezi dilimize Şerefe hepinize Eyvallah, eyvallah *** Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin hasına Eyvallah, eyvallah *** Şamarı yüzümüze Garezi dilimize Şerefe hepinize Eyvallah, eyvallah

Gönül İster Ayrı kalamam, ayrılamam yolundan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** Önümde bir hayal uçup gider yavaş yavaş Veda eder sazım çalar, dilim söyler Adım kalır diye bir an için, bir an için ayrı kalamam *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden Gönül ister

Gözleri Kanlı Masum bir can özgür vicdan Hain diye destan yaratırlar inanırlar Olmaz durulmaz yakışmaz *** Gözyaşı dinmedi bitmedi Halin kalmadı beynin almadı Derdin zindana doldu sığmadı Aklın seni baştan yaratır bak hele bir bak Olmaz durulmaz yakışmaz Gözyaşı dinmedi bitmedi ya *** Yine de zor yolunu bulmak Kanadı yok yeniden uçmak Kalemi tut boşuna yat sebebi yok Her satır kafeste durmalı Dört duvar içinde kalmalı *** Varsın her yere sarsın her yanı Feryat etmeli dünya duymalı Alsın seni baştan başa sarsın kuşatsın Olmaz durulmaz yakışmaz Gözyaşı dinmedi bitmedi ya *** Yine de zor sesini duymak Dermanı yok yüreği çıplak Kalemi tut boşuna yat sebebi yok Her satır kafeste durmalı Dört duvar içinde kalmalı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı *** Seyrediyor gözleri kanlı Çaresi yok zincire bağlı Haykırıyor gözleri kanlı Sesini duyana sözleri canlı

Köpekler Adamı başından vurmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Silahı elinden almalılar ki Faili meçhuldur desinler *** Oteli kökünden yakmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Kitabın içinde kalmalılar ki Faili meçhuldur desinler *** Yolunu bekler yine köpekler Yolunu gözler yeni köpekler Adını saklar yüzünü gizler Yolunu bekler yine köpekler *** Adamı başından vurmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Silahı elinden almalılar ki Faili meçhuldur desinler *** Oteli kökünden yakmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Kitabın içinde kalmalılar ki Faili meçhuldur desinler *** Yolunu bekler yine köpekler Yolunu gözler yeni köpekler Adını saklar yüzünü gizler Yolunu bekler yine köpekler *** Adamı başından vurmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Silahı elinden almalılar ki Faili meçhuldur desinler *** Oteli kökünden yakmalılar ki Senin için ölsün yarınlar Kitabın içinde kalmalılar ki Faili meçhuldur desinler

Melankoli Özledim seni harbiden Aklıma da düşüverir aniden İçince, açılınca *** Bekledin, sana gelmedim Geceleri gönlüme eğledim Uçunca, uyuşunca *** Söyledin, seni duymadım Leylaya, Mecnunu oynadım Sevince, sevilince *** Anladım ki yanılmışım Öylesine yılana sarılmışım Sen ölünce, gömülünce *** Özledim seni harbiden Aklıma da düşüverir aniden İçince, açılınca *** Bekledin, sana gelmedim Geceleri gönlüme eğledim Uçunca, uyuşunca *** Söyledin, seni duymadım Leylaya, Mecnunu oynadım Sevince, sevilince *** Anladım ki yanılmışım Öylesine yılana sarılmışım Sen ölünce, gömülünce *** Özledim seni harbiden Aklıma da düşüverir aniden İçince, açılınca

Saldır Saldır Saldırma Saldırma bana Saldırma bana seni yer yer yer *** Saldırma bana seni yerler Saldın geldin oyunuma Saldırma bana seni yerler Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma *** Ezdir Ezdirme Ezdirme beni Ezdirme beni seni yer yer yer *** Ezdirme beni seni yerler Ezdin geldin oyunuma Ezdirme beni seni yerler Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma *** İçeriğim aynı, sözlerim bomboş Güzelinden takıldım, gezerim sarhoş *** Azdır Azdırma Azdırma beni Azdırma beni seni yer yer yer *** Azdırma beni seni yerler Azdın geldin oyunuma Azdırma beni seni yerler Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma *** Öldür Öldürme Öldürme beni Öldürme beni seni yer yer yer *** Öldürme beni seni yerler Öldüm geldin oyunuma Öldürme beni seni yerler Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma Günahı varsa boynuma *** Saldır

Seviyorsan İnanıyorsan Ölürüm zanettin kendini yorma Bilirim deliceksin dağları zorla Seviyorsan, inanıyorsan *** Yanarım zannettin kendini yorma Bilirim kırıcan zincirleri zorla Seviyorsan, inanıyorsan *** Bilirim kaybettin kendini sorma Aşk için dermanın kalmadı sanma Seviyorsan, inanıyorsan *** Gel, gör bak halime Yer gök inledi sesimle Gel, gör de moralini bozma *** Gel, gör bak halime Yer gök inledi sesimle Gel, gör de moralini bozma *** Kırılır zannettin kalbini korkma Bilirim yakıcan meydanları zorla Seviyorsan, inanıyorsan *** Bilirim kaybettin kendini sorma Aşk için dermanın kalmadı sanma Seviyorsan, inanıyorsan *** Gel, gör bak halime Yer gök inledi sesimle Gel, gör de moralini bozma

Sınana Sınana Ona buna şuna kana kana yalana Gelene gidene atasını satana İnana inana her kalemi tutana Kaldık burada sınana sınana *** Medeniyet sınavında çaktık Cilalı taş çağında kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık *** Aşırana aşana şaşıra şaşıra Töre diye vura vura kaşına Hoca koca ulemaya sora sora Kaldık burada sınana sınana *** Medeniyet sınavında çaktık Cilalı taş çağında kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık *** Medeniyet sınavında çaktık Cilalı taş çağında kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık *** Yıka yıka kafa yorana kıya kıya Asanı keseni vuranı sala sala Ata ata yazanı çizeni koğuşa Kaldık burada sınana sınana *** Medeniyet sınavında çaktık Cilalı taş çağında kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık *** Medeniyet sınavında çaktık Cilalı taş çağında kaldık Adalet yolunda saptık Yürüyene sopayı bastık