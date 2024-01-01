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7/24 Dinle Darmaduman

Darmaduman Şarkı Sözleri

Duman Darmaduman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duman Darmaduman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Darmaduman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duman

Duman

Darmaduman

  • Köpekler

  • Yürek

  • Akıbet

  • Deli

  • Eyvallah

  • Gönül İster

  • Gözleri Kanlı

  • Kolay Değildir

  • Melankoli

  • Saldır

  • Seviyorsan İnanıyorsan

  • Sınana Sınana

  • Öyle Dertli

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