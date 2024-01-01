-
Özledim seni harbiden
Aklıma da düşüverir aniden
İçince, açılınca
***
Bekledin, sana gelmedim
Geceleri gönlüme eğledim
Uçunca, uyuşunca
***
Söyledin, seni duymadım
Leylaya, Mecnunu oynadım
Sevince, sevilince
***
Anladım ki yanılmışım
Öylesine yılana sarılmışım
Sen ölünce, gömülünce
***
Özledim seni harbiden
Aklıma da düşüverir aniden
İçince, açılınca
***
Bekledin, sana gelmedim
Geceleri gönlüme eğledim
Uçunca, uyuşunca
***
Söyledin, seni duymadım
Leylaya, Mecnunu oynadım
Sevince, sevilince
***
Anladım ki yanılmışım
Öylesine yılana sarılmışım
Sen ölünce, gömülünce
***
Özledim seni harbiden
Aklıma da düşüverir aniden
İçince, açılınca
-
Varamadım, doyamadım kokusuna tadına
Adım adım kovaladım, bulamadım izini
Salınarak, gezinerek beni deli ediyor
Ölene dek, mezara dek yüreğimi yakıyor
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek yüreğim yanıyor
***
Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk
Varılamaz, dönülmez, gel benimle dolaş
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek gel benimle dolaş
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Alışamam, değişemem, gelemedim oyuna
Uzanırım, erişemem, tutamadım elini
Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor
Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek yine seni arıyor
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
-
Bir yol var hiç girilmez
Tek yön var pek dönülmez
Gönül verir girersen
Akıbetin bilinmez
***
Ben sana kandım daldım içeri
Bir nefes aldım baktım ileri
Ateşlerde yandım söndürme beni
Gecelerde taştım tanımam seni
Derinlere daldım öldürsen beni
Dönemem geri
***
Bir aşk var ki değişmez
Tadından da yenilmez
Üzülme hiç bitersen
Gözyaşların silinmez
***
Ben sana kandım daldım içeri
Bir nefes aldım baktım ileri
Ateşlerde yandım söndürme beni
Gecelerde taştım tanımam seni
Derinlere daldım öldürsen beni
Dönemem geri
***
Ateşlerde yandım söndürme beni
Gecelerde taştım tanımam seni
Derinlere daldım öldürsen beni
Dönemem geri
-
Sevdim beni sevmediler
Aşktan yana olamadılar
Gördün bana eremediler
Erdin sana deli dediler
***
Çaldığım sazı duyamadılar
Aşkın sesi diyemediler
Gördün beni bulamadılar
Buldun sana deli dediler
***
Delilerin içinde bir deli duman
Ellerim elinde gerisi yalan, gerisi yalan
***
Sevdim beni sevemediler
Aşktan yana olamadılar
Gördün bana eremediler
Erdin sana deli dediler
***
Yazdığım sözü okumadılar
Aşkın dili kavrayamadılar
Gördün benim olamadılar
Oldun sana deli dediler
-
Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvalllah, eyvallah
***
Saldır bana utanmadan, sıkılmadan
Gözlerim yanar ama ezilmedim, azalmadım
Özgürüm dedim hala
Haklıyım dedim hala sana, sana
İnsanım dedim hala
Vazgeçermiyim söyle bana, oooh
***
Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvallah, eyvallah
***
Şamarı yüzümüze
Garezi dilimize
Şerefe hepinize
Eyvallah, eyvallah
***
Kaldırın eli çekinmeden ve korkmadan
Meydanlar bizim unutmayın bu vatan bizim
Özgürüz dedik hala
Haklıyız dedik hala sana, sana
İnsanız dedik hala
Vazgeçermiyiz söyle bana, oooh
***
Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvallah, eyvallah
***
Şamarı yüzümüze
Garezi dilimize
Şerefe hepinize
Eyvallah, eyvallah
***
Saldırın bana utanmadan, sıkılmadan
Gözlerim yanar ama ezilmedim, azalmadım
Özgürüm dedim hala
Haklıyım dedim hala sana, sana
İnsanım dedim hala
Vazgeçermiyim söyle bana, oooh
***
Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvallah, eyvallah
***
Şamarı yüzümüze
Garezi dilimize
Şerefe hepinize
Eyvallah, eyvallah
***
Biberine gazına
Cobuna sopasına
Tekmelerin hasına
Eyvallah, eyvallah
***
Şamarı yüzümüze
Garezi dilimize
Şerefe hepinize
Eyvallah, eyvallah
-
Ayrı kalamam, ayrılamam yolundan
Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan
Gönül ister, hissedelim derinden
Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden
***
İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar
Başım döner kanım donar içim geçer
Sazım çalar bir an için, bir an için
***
Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan
Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan
Gönül ister, hissedelim derinden
Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden
***
Önümde bir hayal uçup gider yavaş yavaş
Veda eder sazım çalar, dilim söyler
Adım kalır diye bir an için, bir an için ayrı kalamam
***
Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan
Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan
Gönül ister, hissedelim derinden
Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden
***
İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar
Başım döner kanım donar içim geçer
Sazım çalar bir an için, bir an için
***
Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan
Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan
Gönül ister, hissedelim derinden
Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden
Gönül ister
-
Masum bir can özgür vicdan
Hain diye destan yaratırlar inanırlar
Olmaz durulmaz yakışmaz
***
Gözyaşı dinmedi bitmedi
Halin kalmadı beynin almadı
Derdin zindana doldu sığmadı
Aklın seni baştan yaratır bak hele bir bak
Olmaz durulmaz yakışmaz
Gözyaşı dinmedi bitmedi ya
***
Yine de zor yolunu bulmak
Kanadı yok yeniden uçmak
Kalemi tut boşuna yat sebebi yok
Her satır kafeste durmalı
Dört duvar içinde kalmalı
***
Varsın her yere sarsın her yanı
Feryat etmeli dünya duymalı
Alsın seni baştan başa sarsın kuşatsın
Olmaz durulmaz yakışmaz
Gözyaşı dinmedi bitmedi ya
***
Yine de zor sesini duymak
Dermanı yok yüreği çıplak
Kalemi tut boşuna yat sebebi yok
Her satır kafeste durmalı
Dört duvar içinde kalmalı
***
Seyrediyor gözleri kanlı
Çaresi yok zincire bağlı
Haykırıyor gözleri kanlı
Sesini duyana sözleri canlı
***
Seyrediyor gözleri kanlı
Çaresi yok zincire bağlı
Haykırıyor gözleri kanlı
Sesini duyana sözleri canlı
***
Seyrediyor gözleri kanlı
Çaresi yok zincire bağlı
Haykırıyor gözleri kanlı
Sesini duyana sözleri canlı
-
Yüreğine ateş düşmüş, kara haber var
Gelen olmaz, giden olmaz, ah çeker ağlar
Pencerede kala kalmış, yolunu bekler
Gelir anam, gelir desem, desem yalandır
Güzel anam, canım anam, kolay değildir
***
İşte geliyor uzaktan, beze sarılmış
Akrabalar her bir baştan başa şaşırmış
Anam koşar yalınayak, yarı delirmiş
Gelir anam, gelir desem, desem yalandır
Güzel anam, canım anam, kolay değildir
***
Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
***
Kahpe fişek nasıl delmiş kaşın arasını?
Birden bire donup kalmış gözün karası
Elde vardır bir tek onun kanlı beresi
Gelir anam, gelir desem, desem yalandır
Güzel anam, canım anam, kolay değildir
***
Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
***
Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
Kolay değil, kolay değil, kolay değildir
-
Adamı başından vurmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Silahı elinden almalılar ki
Faili meçhuldur desinler
***
Oteli kökünden yakmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Kitabın içinde kalmalılar ki
Faili meçhuldur desinler
***
Yolunu bekler yine köpekler
Yolunu gözler yeni köpekler
Adını saklar yüzünü gizler
Yolunu bekler yine köpekler
***
Adamı başından vurmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Silahı elinden almalılar ki
Faili meçhuldur desinler
***
Oteli kökünden yakmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Kitabın içinde kalmalılar ki
Faili meçhuldur desinler
***
Yolunu bekler yine köpekler
Yolunu gözler yeni köpekler
Adını saklar yüzünü gizler
Yolunu bekler yine köpekler
***
Adamı başından vurmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Silahı elinden almalılar ki
Faili meçhuldur desinler
***
Oteli kökünden yakmalılar ki
Senin için ölsün yarınlar
Kitabın içinde kalmalılar ki
Faili meçhuldur desinler
-
Saldır
Saldırma
Saldırma bana
Saldırma bana seni yer yer yer
***
Saldırma bana seni yerler
Saldın geldin oyunuma
Saldırma bana seni yerler
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
***
Ezdir
Ezdirme
Ezdirme beni
Ezdirme beni seni yer yer yer
***
Ezdirme beni seni yerler
Ezdin geldin oyunuma
Ezdirme beni seni yerler
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
***
İçeriğim aynı, sözlerim bomboş
Güzelinden takıldım, gezerim sarhoş
***
Azdır
Azdırma
Azdırma beni
Azdırma beni seni yer yer yer
***
Azdırma beni seni yerler
Azdın geldin oyunuma
Azdırma beni seni yerler
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
***
Öldür
Öldürme
Öldürme beni
Öldürme beni seni yer yer yer
***
Öldürme beni seni yerler
Öldüm geldin oyunuma
Öldürme beni seni yerler
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
Günahı varsa boynuma
***
Saldır
-
Ölürüm zanettin kendini yorma
Bilirim deliceksin dağları zorla
Seviyorsan, inanıyorsan
***
Yanarım zannettin kendini yorma
Bilirim kırıcan zincirleri zorla
Seviyorsan, inanıyorsan
***
Bilirim kaybettin kendini sorma
Aşk için dermanın kalmadı sanma
Seviyorsan, inanıyorsan
***
Gel, gör bak halime
Yer gök inledi sesimle
Gel, gör de moralini bozma
***
Gel, gör bak halime
Yer gök inledi sesimle
Gel, gör de moralini bozma
***
Kırılır zannettin kalbini korkma
Bilirim yakıcan meydanları zorla
Seviyorsan, inanıyorsan
***
Bilirim kaybettin kendini sorma
Aşk için dermanın kalmadı sanma
Seviyorsan, inanıyorsan
***
Gel, gör bak halime
Yer gök inledi sesimle
Gel, gör de moralini bozma
-
Ona buna şuna kana kana yalana
Gelene gidene atasını satana
İnana inana her kalemi tutana
Kaldık burada sınana sınana
***
Medeniyet sınavında çaktık
Cilalı taş çağında kaldık
Adalet yolunda saptık
Yürüyene sopayı bastık
***
Aşırana aşana şaşıra şaşıra
Töre diye vura vura kaşına
Hoca koca ulemaya sora sora
Kaldık burada sınana sınana
***
Medeniyet sınavında çaktık
Cilalı taş çağında kaldık
Adalet yolunda saptık
Yürüyene sopayı bastık
***
Medeniyet sınavında çaktık
Cilalı taş çağında kaldık
Adalet yolunda saptık
Yürüyene sopayı bastık
***
Yıka yıka kafa yorana kıya kıya
Asanı keseni vuranı sala sala
Ata ata yazanı çizeni koğuşa
Kaldık burada sınana sınana
***
Medeniyet sınavında çaktık
Cilalı taş çağında kaldık
Adalet yolunda saptık
Yürüyene sopayı bastık
***
Medeniyet sınavında çaktık
Cilalı taş çağında kaldık
Adalet yolunda saptık
Yürüyene sopayı bastık
-
Kanar gibi, yaramı dağlarım
Yanar içim, yine de saklarım
Geçmez sözün, bir bana geçmez, gücün yetmez
***
Koşar gibi, ölüme atlarım
Ezip geçer, yine de kalkarım
Yetmez gücün, bi' bana yetmez
Sözün geçmez, gücün yetmez
***
Öyle dertli dertli bakma, gören olmaz, gören olmaz
Kalbinden söyler ama, duyan olmaz, duyan olmaz
***
Öyle dertli dertli bakma, gören olmaz, gören olmaz
Kalbinden söyler ama, duyan olmaz, duyan olmaz
***
Kaçar gibi, geriye bakmadım
Akıp gider içime gözyaşım
Yetmez gücün, bir bana yetmez
Sözün geçmez, gücün yetmez
***
Öyle dertli dertli bakma, gören olmaz, gören olmaz
Kalbinden söyler ama, duyan olmaz, duyan olmaz
***
Öyle dertli dertli bakma, gören olmaz, gören olmaz
Kalbinden söyler ama, duyan olmaz, duyan olmaz