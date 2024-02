Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek *** Öyle bir an gelir melek Farkına varmanız gerek Öyle bir an gider melek Farkına varmanız gerek *** Aldırmazsan aldırma Ama kendini kandırman gerek Kandırmazsan kandırma O zaman sana anlatmam gerek *** Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek *** Aldırmazsan aldırma Ama kendini kandırman gerek Kandırmazsan kandırma O zaman sana anlatmam gerek *** Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek *** Aldırmazsan aldırma (senden daha melek) Ama kendini kandırman gerek (senden daha melek) Kandırmazsan kandırma (senden daha melek) O zaman sana anlatmam gerek

Sevemedim ben bu günü Sevemedim başından Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan *** Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaşımdan Kovaladım sevdiğimi Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Yaşamadım ben bu günü Yaşamadım inadımdan Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Ellerin uzanmasın Uzak dursun dedim Sakın dokunmasın Hayal ettiklerim bana yakışmasın İnancım yok benim