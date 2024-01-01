Neredesin Sen Şu garip hâlimden bilen işveli, nazlı Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Ben ağlasam ağlayıp gülersem gülen Bütün dertlerim' anlayıp gönlümü bilen *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Neredesin sen? Neredesin sen?

Mısırı Kuruttun Mi? Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun * Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? * Gardaşım unuttun mi? Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? Gardaşım unuttun mi?

Niyazi Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar * Omuzundan aşaği ineyi sari saçlar Omuzundan aşağa akar sevdali saçlar * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Saçlarini ördiler arasini böldiler Saçlarini ördiler arasini böldiler * Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi * Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime * Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek * Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli *Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim * Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Potpori A. Yeni Çıkayi Yeni çıkayı yeni de derelerin ormanı Sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı da Dizlerimin dermanı * Derenin derincesi de akarsuyun incesi Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi de Gönlümün eğlencesi * İpek peştemalların da yanına bak yanına Annen ekmek batırdı ikimizin kanına da İkimizin kanına

Bir Fındığın İçine Bir Fındığın İçini Yâr Senden Ayrı Yemem Bugün Gördüm Yârimi Öldüğüme Gam Yemem * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Toplayan Gelin Fındık Dalda Kalmasın Gel Biraz Konuşalım Ahım Sende Kalmasın * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Dalda Tekleme Kız Fistanın Ekleme Yârin Gitti Gurbete Gelir Diye Bekleme * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır

Ben Giderim Batum'a Ben giderim Batum'a Batum'un batağına Pencereden içeri Al beni otağına * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana * Güvercinim uçuyor Kanadını açıyor Ben o yare ne dedim O yar benden kaçıyor * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana * Köşke serdim yatağı Gel derdimin ortaği Yataklar diken oldu Senden ayrı yatalı * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana