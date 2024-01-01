Özgürlüğün Ülkesi Bu ne biçim bahane Yine düştün petrolün peşine Bu ne biçim felsefe Yine sıçtın insanın içine *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** O kadar cana değer mi Bu kadar acı diner mi söyle Bu adamlığa siner mi Kafadan seni siler mi söyle *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi *** Özgürlüğün ülkesi Adaletin temsilcisi Teröristlerden kurtar bizi

Aman Aman Nereye gider başını alıp sorarsın Kim bilir durmadan nasıl susarsın Bilmeden boşuna atıp tutarsın Su gibi akıp geçer zaman *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Yazdın çizdin aman aman aman İncecik izdin aman aman aman Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Hep kaçıp yeni bir adım atarken Dibine kadar çileye batıp çıkarken İçine atıp atıp yoluna basıp giderken Su gibi akıp geçer zaman *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Yazdın çizdin aman aman aman İncecik izdin aman aman aman Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman)

Seni Kendime Sakladım Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! Arkanızdan yol almam Onlar ister alınsın İsterlerse darılsın *** Onu bunu bilmem, karışmam Kim ne derse desin lan! Ben alınıp satılmam Onlar ister alınsın İsterlerse satılsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! İşte meydan, işte can Onlar ister kapışsın İsterlerse barışsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Seni kendime sakladım *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım

Yanıbaşımdan Sevemedim ben bu günü Sevemedim başından Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan *** Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaşımdan Kovaladım sevdiğimi Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Yaşamadım ben bu günü Yaşamadım inadımdan Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Ellerin uzanmasın Uzak dursun dedim Sakın dokunmasın Hayal ettiklerim bana yakışmasın İnancım yok benim

Sayın Bayan Dokunmayın başlasınlar Bir yere varmasınlar Gün gelir anlasınlar Olmaz olmaz Böyle yanlış olmaz *** Kim gider ortasından Bakmasın arkasından Sonradan uslanırsan Olmaz olmaz Böyle yanlış olmaz *** Sayın bayan (Bir sorum var) Sayın bayan (Bir sorum var) Sözünde durdun mu hiç? Sözlerinde durdun mu? *** Sayın bayan (Bir sorum var) Sayın bayan (Bir sorum var) Sözünde durdun mu hiç? Sözlerinde durdun mu? *** Sayın bayan (Bir sorum var) Sayın bayan (Bir sorum var) Sözünde durdun mu hiç? Sözlerinde durdun mu? *** Sayın bayan (Bir sorum var) Sayın bayan (Bir sorum var) Sözünde durdun mu hiç? Sözlerinde durdun mu?

Sen Ben Bir adam düşündü durdu Yüreği kederle doldu Yanına bir kuş konunca Düşünü bir an unutmuştu *** Bilmeden bir aşka düştü Yeniden sevmem demişti Yüreği kanatlanınca Sözünü bir an unutmuştu Hu uu uu uu *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Kaç sefer delindi gönlü İçine kapandı durdu Yarılan yürek olunca Yeniden bir aşka düşmüştü Hu uu uu uu *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Uuaa uuu aa uuu aa Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy) Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy) Oooo uu ooooo Vooo ooo ooo

Melek Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek *** Öyle bir an gelir melek Farkına varmanız gerek Öyle bir an gider melek Farkına varmanız gerek *** Aldırmazsan aldırma Ama kendini kandırman gerek Kandırmazsan kandırma O zaman sana anlatmam gerek *** Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek Kendisi bir garip melek Ardına düşmeniz gerek *** Aldırmazsan aldırma Ama kendini kandırman gerek Kandırmazsan kandırma O zaman sana anlatmam gerek *** Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek Senden daha melek *** Aldırmazsan aldırma (senden daha melek) Ama kendini kandırman gerek (senden daha melek) Kandırmazsan kandırma (senden daha melek) O zaman sana anlatmam gerek

Yürekten Sevdim sandım Sevildim sanırdım Sonra uyandım Sonunda ben anladım *** Ayrı kaldım Ayıldım bayıldım Sonra uyandım Sonunda ben anladım *** Öyle yürekten seviyorsan Aklı başından atacaksın Kimi yanında arıyorsan Önce içinde bulacaksın *** Aklım nerde Kaçırdım seninle Sorma ne halde Sorulmaz bu kimseye *** Öyle yürekten seviyorsan Aklı başından atacaksın Kimi yanında arıyorsan Önce içinde bulacaksın

Sadece Koklayacaktım Ben ademin torunuyum Hem deliyim hem doluyum Yasak ormandan yem kaptım Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım Ooff... *** Gel bir türkü söyleyelim Hep beraber oynayalım Anlamazsan neyleyelim Buraya gelme'cektin Sadece kokla'caktın Aahh... *** Bir acayip yarıştasın Hem öndesin hem rahatsın O zaman ne için ağlarsın Ödülü alma'caktım Sadece kokla'caktım Tadına bakma'caktım Sadece koooookkkkk... *** Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım *** Deli gönlüm kaynayınca Bir çiçek aldım koynuma Tepelerden düştüm takla Aşık olma'caktım Sadece kokla'caktım Ooff... *** Sevenin gönlü dumandır Hem karanlık hem sıcaktır Böyle sevda akla ziyandır İçine çekme'cektin Sadece kokla'caktın Tadına bakma'caktım Sadece kooookkkkk... *** Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım *** Tadına bakma'caktım Sadece kokla'caktım Tadına bakma'caktım Sadece koklayacaktım

Rüyanda Görsen İnanma Arkadaş sen bu değilsin Görünüş sadece giysin Arkadaş niye gücendin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Arkadaş sen bu değildin Bilinen sadece ismin Arkadaş niye değiştin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Arkadaş sen bu değilsin Yaşayan sadece fikrin Arkadaş niye gücendin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma