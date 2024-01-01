Ortada birileri var, ortada birileri var Ortada birileri birileri var Orda da birileri var, orda da birileri var Orda da birileri biri var Burda da birileri var, burda da birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Ortada birileri var, ortada birileri var Ortada birileri birileri var Orda da birileri var, orda da birileri var Orda da birileri biri var Burda da birileri var, burda da birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden *** O odada birileri var O odada birileri var O odada birileri birileri var Bu odada da birileri var, bu odada da birileri var Bu odada da birileri biri var Şu odada birileri var, şu odada birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldığım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden