Rüyanda Görsen İnanma Arkadaş sen bu değilsin Görünüş sadece giysin Arkadaş niye gücendin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Arkadaş sen bu değildin Bilinen sadece ismin Arkadaş niye değiştin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Arkadaş sen bu değilsin Yaşayan sadece fikrin Arkadaş niye gücendin Alıştım, karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma *** Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok Rüyanda görsen inanma

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz

Benimsin Benimsin benimsin benimsin Sen benim meleğim bebeğimsin Seni ben kimseye veremem Sen benim kaderimsin kaderimsin *** Sana ben başka şey söylemem Sana ben beni sev diyemem Sevsen de sevmesen de yine ben Senleyim sensizliği düşünemem *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin

Dayanamıyorum Kalbimde hep o yangın var gel Dayanamıyorum İster su ol ister rüzgar gel Dayanamıyorum *** Yıkılıyor hatıralar yalnız tutamıyorum Neye baksam aşkımız var gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya

Gönlümün Sultanısın Güneş sensin ay sensin Gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem Sen her şeyden güzelsin *** Gönlümün sultanısın Sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın Canımsın benimsin *** Bahar sensin yaz sensin Kırda kelebek sensin Kimselere değişmem Sen herkesten güzelsin