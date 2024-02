Sevemedim ben bu günü Sevemedim başından Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan *** Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaşımdan Kovaladım sevdiğimi Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Yaşamadım ben bu günü Yaşamadım inadımdan Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Ellerin uzanmasın Uzak dursun dedim Sakın dokunmasın Hayal ettiklerim bana yakışmasın İnancım yok benim