Bir adam düşündü durdu Yüreği kederle doldu Yanına bir kuş konunca Düşünü bir an unutmuştu *** Bilmeden bir aşka düştü Yeniden sevmem demişti Yüreği kanatlanınca Sözünü bir an unutmuştu Hu uu uu uu *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Kaç sefer delindi gönlü İçine kapandı durdu Yarılan yürek olunca Yeniden bir aşka düşmüştü Hu uu uu uu *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Sen ben içimde Cümle alem dışımda Sen ben biçiminde İyi ki varsın yanımda *** Uuaa uuu aa uuu aa Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy) Uuaa uuu aa uuu aa (Aeayyyy) Oooo uu ooooo Vooo ooo ooo

Sevemedim ben bu günü Sevemedim başından Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan *** Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaşımdan Kovaladım sevdiğimi Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Yaşamadım ben bu günü Yaşamadım inadımdan Göremedim geçtiğini Yanı başımdan Her yanımdan Yanı başımdan Her yanımdan *** Ellerin uzanmasın Uzak dursun dedim Sakın dokunmasın Hayal ettiklerim bana yakışmasın İnancım yok benim