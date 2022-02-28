Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! Arkanızdan yol almam Onlar ister alınsın İsterlerse darılsın *** Onu bunu bilmem, karışmam Kim ne derse desin lan! Ben alınıp satılmam Onlar ister alınsın İsterlerse satılsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! İşte meydan, işte can Onlar ister kapışsın İsterlerse barışsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Seni kendime sakladım *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım

Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel *** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Sana ner'den rastladım? Oldum derbeder! Kendimi sana sakladım Senden daha güzel *** Kimseleri de takmadım Ölsem değişmem Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel ** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel