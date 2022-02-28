Duman II Şarkı Sözleri
Duman Duman II şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duman Duman II şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duman II sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
Arkanızdan yol almam
Onlar ister alınsın
İsterlerse darılsın
***
Onu bunu bilmem, karışmam
Kim ne derse desin lan!
Ben alınıp satılmam
Onlar ister alınsın
İsterlerse satılsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
İşte meydan, işte can
Onlar ister kapışsın
İsterlerse barışsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Seni kendime sakladım
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
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Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
***
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Sana ner'den rastladım?
Oldum derbeder!
Kendimi sana sakladım
Senden daha güzel
***
Kimseleri de takmadım
Ölsem değişmem
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
**
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
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