En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 Şarkı Sözleri
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Duman
En Güzel Günüm Gecem 1999-2006
-
önümde bir karanlık yol benimle yürür müsün
zemini meçhul bir yol yanımda yürür müsün
gönlümün ask parçası kalbimi dinler misin
ilahi bir aşktır bu sakayla karışmasın
***
benim derdim seninle
kal yanımda hep böyle
benim derdim seninle
sorma sorma
***
hiçbir kimse anlamaz beni senin gibi
hiçbir kimse inanmaz bana senin gibi
***
ruhumun ta dibinde raks eder senin sesin
vurgun yemiş gönlüme ne eylesem nafile
***
benim derdim seninle
kal yanımda hep böyle
benim derdim seninle
sorma sorma
***
hiçbir kimse anlamaz beni senin gibi
hiçbir kimse inanmaz bana senin gibi
hiçbir kimse karışmaz kana senin gibi
-
Yenilmedi
Açık seçik sizle oynamadı
Gerilmedi
***
Sanılmasın yine basmış onu bulantılar
Yanılmasın öyle dalga geçen
Yabancılar
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
***
Konuşmadı
Hiç duymadı
Açık seçik sizle takılmadı
Daralmadı
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
***
Ah eğleniyor kendi başına
Ah neşesi yeter
Ah umurunda mı sandın bu dünya
Ah neşesi yeter
-
Kendime geldim geleli dostlar
Olamam kimseye düşman
Bi şüphem yok kefenim sağlam
İçerim ben bu akşam
***
Sesleri duydum duyalı dostlar
Yola çıktım yeni baştan
Acelem yok hedefim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
Sizleri gördüm göreli dostlar
Hemen her gün bana bayram
Yarınım yok sevenim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
-
Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
Elini verdin sıkmadım
Boynundan sarıldım
Tekme tokat öne geçtin bıkmadın
Sen gönülden inandın
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe
***
Kafadan attım salladım
Türkülerden de çaldım
Sahnelere çıkıp içtim oynadım
Ben gönülden inandım
***
Şarkını seç gel benimle
Beraber bağıralım
Dalganı geç sen benimle
***
En güzel günüm gecem sizinle
Bu nasıl sevgidir böyle?
En güzel günüm, bu gece!
Çalarım söylerim keyfe
-
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
Yanacağız ikimizde ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
***
Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
***
Beni yor hasretinle sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Varlığında yokluğunda yetmiyor
Varlığında yokluğunda yetmiyor
***
Allah'ım allah'ım ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
***
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu göğsüm kafeste
Yanacağız ikimizde ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
-
Gidiyorum gözüm arkada
Kaçamadık buradan baş başa
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
***
Gidiyorum gözüm arkada
Kaçamadık buradan baş başa
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Ver elini bana
***
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
***
Doyamadım dönüp bakmaya
Ne de güzel durmuş yan yana
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Ver ayağı bana
***
Gel
Çök
Oynaşma
Kaykıl son defa
***
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
Gel yanıma gir koynuma
***
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Gel yanıma gir koynuma
Kaçamadık buradan baş başa
***
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz ki kız sana
Gel yanıma gir koynuma
Hangi oje yakışmaz
-
Günler sessiz mahzun sensiz
Günler her zaman ki gibi telaşlı
Yanlış nerde aklım sende
Suçum neydi kimdi suçlu sormadım
***
Çektin gittin dinlemeden
Bana bir şey söylemeden
Yıllar sonra dönsen de boş
***
Son pişmanlık neye yarar
Her şeyin bedeli var
Olmadı yar
***
Son pişmanlık neye yarar
Her şeyin bedeli var
Buraya kadar
***
Firar eder aklım başımdan
Uçar gider
Ziyan olmuş yıllarım
Varsın olsun beter
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile Allah
***
Issız yuvanda tektin
çekilmez çile çektin
***
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile Allah
***
Müjde ey güzel kuşum
Bahara erdi kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile Allah
-
Bu şehir rakıyla yaşar
Bu şehir cigarayi çeker
Bu şehir gündüzü yaşar
Bu şehir her geceyi sever
Bu şehir adamı söver
Bu şehir kadınını döver (Döver)
Bu şehir kanımızı emer
Bu şehir için ölmeye değer
İstanbul elinden öper
***
Bu şehir rakıyla yaşar
Bu şehir cigarayi çeker
Bu şehir gündüzü yaşar
Bu şehir her geceyi sever
Bu şehir adamı söver
Bu şehir kadınını döver (Döver)
Bu şehir kanımızı emer
Bu şehir için ölmeye değer
İstanbul elinden öper
***
İstanbul
İstanbul
İstanbul elinden öper
-
Orada bi' adam var
Adamın içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki aşman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım, lazım, lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Yalnızlığa
***
Orada bi' kadın var
Kadının içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki alışman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
***
Yalnızlığa
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım