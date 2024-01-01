-
Sevdim desem derken delirsem
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
Öldüm desem derken dirilsem
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
***
Bekler benimle bir ömür geçer
Seni kandırdım kandırmasam
***
Hey
Ouv
Vay be
Uu
Ih
Vau
***
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde oyoy oyoy oyoy
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayoy oyoy
***
Aşkım desem derken sıkılsam
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
Soğudum desem derken ısınsam
Sevgilimden ayrıldım ayrıldım aldırmasam
***
Bekler benimle bir ömür geçer
Seni kandırdım kandırmasam
***
Hey
Ouv
Vay be
Uu
Ih
Hey
***
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayoy oyoy
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayay ayay
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde
Ellerinde ellerimde ayrılmak elinde ayay ayayayayayoy
-
Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşem suya gitmiş
Kollarını ata ata
***
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
***
Üç Atım Var Biri Binek
Binin Arkadaşlar Gidek
Gelin Ayşe'm Suya Düşmüş
Yasını Tutmaya Gidek
***
Aman Ayşem Yaman Ayşem
Dağlar Başı Duman Ayşem
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
***
Koyun Gelir Yozuyunan
Ayağının Tozuyunan
Gelin Ayşem Suya Gitmiş
Yanı Çifte Kuzuyunan
***
Aman Ayşem Yaman Ayşem
Dağlar Başı Duman Ayşem
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem
-
Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim
Ben yari bezettim el aldı gitti
Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim
Ben yari bezettim el aldı gitti
***
Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek
Hayli ömür ister bir daha gerek
Yari elden aldı o kahpe felen
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti
Yari elden aldı aldı o kanlı felen
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti
***
Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor
Dediler ki Sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti
Dediler ki Sefil Sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti
-
Allah Allah dedik ata bindirdik bindirdik
Hayır dua ilen yola gönderdik
***
Kıble tarafından elden aldırdık aldırdık
Nettin Kızılırmak allı gelini
Ah zilha gelini
Heeey
***
Martin getir şu kartalı vuralım vuralım
Dalgıç getir şu gelini bulalım bulalım
Biz gelinsiz köye nasıl varalım varalım
Nettin Kızılırmak zilha gelini
Anam anam anam anam gülümü
Heeey
***
Kızılırmak bırakmamış huyunu huyunu
Kurban ettik sürüleri koyunu koyunu
Göremedim güveyinin boyunu boyunu boyunu
Nettin Kızılırmak zilha gelini
***
Anam anam anam anam gülümü
Anam anam anam anam gülümü
-
Munzur dağı silelenmiş gar ile of
Munzur dağı silelenmiş gar ile of
Aram açık ela gözlü yar ile
Aram açık ela gözlü yar ile
***
Eller bayram eder nazlı yar ile of
Eller bayram eder nazlı yar ile of
Benim ömrüm geçer ahu zar ile
Benim ömrüm geçer ahu zar ile
***
Selvinin dalına yaslanmayasın of
Selvinin dalına yaslanmayasın of
Yağan yağmur ilen ıslanmayasın
Yağan yağmur ilen ıslanmayasın
***
Elkızı dediğin azrail dostu of
Elkızı dediğin azrail dostu of
Yalan sözlerine aldanmayasın
Yalan sözlerine aldanmayasın
-
Oy akşamlar akşamlar
Gine geldi akşamlar
Evli evine gider bağlar gazeli
Gariplerde akşamlar avşar güzeli
***
Evli evine gider bağlar gazeli
Gariplerde akşamlar avşar güzeli
***
Oy beni beni yar beni beni
Yar değilmisin
Beni bu hallara koyan sen değilmisin
***
Oy beni beni yar beni beni
Yar değilmisin
Beni bu hallara koyan sen değilmisin
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Getdim kölesi oldum bağlar gazeli
Bir pula sattı da beni avşar güzeli
***
Getdim kölesi oldum bağlar gazeli
Bir pula sattı beni avşar güzeli
***
Oy beni beni yar beni beni
Yeşil yapraklar
Saramadım sarsın seni gara topraklar
***
Oy beni beni yar beni beni
Yeşil yapraklar
Saramadım sarsın seni gara topraklar
-
Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
***
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Eller sarıyor seni
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
***
Ölürsem kanlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Gözlerin sürmeleme
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
***
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Gülün ömrü az olur
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
-
Yeşil ayna takındın mı beline
Yeşil ayna takındın mı beline
Gelin kurban olam tatlı diline anam diline
Gelin kurban olam tatlı diline sen sefa geldin
***
Sen düşürdün beni âlem diline
Sen düşürdün beni âlem diline
Kendi melül melül gözü yaşlı da yâr sen sefa geldin
Benim ile mercimeği daşlı da yâr sen sefa geldin
***
Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı
Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı anam dünyayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı yalan dünyayı
***
Ne İstanbul koydum ne de Konya'yı
Ne İstanbul koydum ne de Konya'yı
Kendime münasip yâr bulamadım sen sefa geldin
Kendime münasip yâr bulamadım sen sefa geldin
-
Yenice yolları bükülür, gider
Yenice yolları bükülür, gider
***
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
***
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Yiğidin sevdiği güzel olursa
***
Ömrü arkasından sökülür, gider
Ömrü arkasından sökülür, gider
***
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
***
Azrail olsan da can alamazsın
Azrail olsan da can alamazsın
***
Dünyayı kalbura koysan elesen
Dünyayı kalbura koysan elesen
***
Sen de benim gibi yar bulamazsın
Sen de benim gibi yar bulamazsın
-
Kapıya oturmuş da çorap örüyor gelin, gelin
Çorabın üstüne de güller deriyor gelin
***
Edalı gelin gelin
Sevdalı gelin gelin
Öldürdün beni gelin oy oy
***
Çorabın üstüne de güller deriyor gelin
Edalı gelin gelin
Sevdalı gelin gelin
Öldürdün beni gelin oy oy
***
Gelin hasretine nasıl dayanam gelin, gelin
Sen uyu da ben uykudan uyanam gelin
***
Edalı gelin gelin
Sevdalı gelin gelin
Öldürdün beni gelin oy oy
***
Sen uyu da ben uykudan uyanam gelin
Edalı gelin gelin
Sevdalı gelin gelin
Öldürdün beni gelin oy oy
-
Allı gelin taş başını yol eder
Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder
Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder
***
İki güzel pencereden el eder
Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder
Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder
***
Allı gelin paçaların yaş gibi
Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi
Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi
***
Kötü kocan sanki sana eş gibi
Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı
Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı
***
Şu derenin ardı ceviz ağacı
O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı
O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı
***
Zalım annen seni bana vermezse
Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı
Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı
-
Su gelir çağlar Ayşe'm
Gülen göz ağlar Ayşe'm
Gelinlik kuşağını
Sana kim bağlar Ayşe'm
***
Ayşe'nin kara kaşı
Al yeşil bağlı başı
Ayşe'me kurban olam
Gelinlik oldu yahşı
***
Ayşe gel kaçma ele
Düşürme beni dile
Gece gündüz ağladım
Gözyaşım döndü sele
-
Karadır kaşların, eğmeli değil
El ele, koy koya değmeli değil vay, vay
Fırsat elde iken sarmadık yari oy, oy
Beni öldürmeli, dövmeli değil
***
Benim yarim incelerden pek ince
Yadlara sardırmam ben ölmeyince ah, ah
Azrail gelmiş de canım' almaya oy, oy
Ben vermem canımı yar gelmeyince
***
Bacadan aşıyor ayvanın dalı
Yüzüme dokundu yazmanın alı vah, vah
Güzel nedeceksin bu kadar malı? Oy, oy
İşte görünüyor dünyanın halı
-
Ayağına giymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim, öldürdün beni
Sallanma sevdiğim, öldürdün beni
***
Dünya düşman olsa, severim seni
Meyer kurşun ile vursunlar beni
Meyer kurşun ile vursunlar beni
***
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
***
Dere kenarında bir ev yapmışım
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım
Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışım
***
Bir yar için çok cefalar çekmişim
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
***
Sen bir yana, ben bir yana, yan yana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana
Kaşlar kara, gözler benzer ceylana