Ayrı kalamam, ayrılamam yolundan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** Önümde bir hayal uçup gider yavaş yavaş Veda eder sazım çalar, dilim söyler Adım kalır diye bir an için, bir an için ayrı kalamam *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden *** İçimde bir ateş yanar alev alev beni yakar Başım döner kanım donar içim geçer Sazım çalar bir an için, bir an için *** Ayrı kalamam, ayrılamam yolumdan Hayal mi bilemem, vazgeçemem aşkımdan Gönül ister, hissedelim derinden Hayal mi bilemem, ben giderim peşinden Gönül ister