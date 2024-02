Söyle güzel kardeşim, of Söyle neden ezersin, of Belki bir gün sezersin, of Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Söyle güzel kardeşim, of Söyle nasıl küsersin, of Belki bir gün seversin Ay ay ay ay *** Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay Tanrılara bedelsin Ay ay ay ay ay Toprak olur gidersin Ay ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Söyle güzel kardeşim, of Söyle neden ezersin, of Belki bugün sezersin, of Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay Tanrılara bedelsin Ay ay ay ay ay Toprak olur gidersin Ay ay ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay