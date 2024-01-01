-
Kalbimi çaldı
Ortasından yardı
Bir tohum ekti
Çok farklı
***
Gölgeye kaçtım
Bir yudum su içtim
Bin çiçek açtı
Yok kimseyi duymadım, canımı sıkmadım
Fikrini sormadım ben
***
Yok benim ayarım yok
Kaybolan zamanım yok
Gel benim şahidim ol
Ayrılmaz bir can hayalim ol
***
Aklımı çeldi
Ortasından deldi
Bir ışık yaktı
Çok renkli
***
Gölgeye kaçtım
Bir kıvılcım çaktım
Bin güneş açtı
Yok kimseyi duymadım, canımı sıkmadım
Fikrini sormadım ben
***
Yok benim ayarım yok
Kaybolan zamanım yok
Gel benim şahidim ol
Ayrılmaz bir can hayalim ol
-
Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
***
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Sana ner'den rastladım?
Oldum derbeder!
Kendimi sana sakladım
Senden daha güzel
***
Kimseleri de takmadım
Ölsem değişmem
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
**
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
-
Seni gördüm göreli şaşırdım
Dolaşırım bi başıma
Seni bildim bileli kaçırdım
Şu aklı başımdan
***
Seni gördüm göreli şaşırdım
Dolaşırım bi başıma
Seni bildim bileli kaçırdım
Şu aklı başımdan
***
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
***
Seni gördüm göreli şaşırdım
Dolaşırım bi başıma
Seni bildim bileli kaçırdım
Şu aklı başımdan
***
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
***
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
***
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
Elleri ellerime, gözleri gözlerime
Saçları saçlarıma, karışan
Bir sen olsan
-
Yepyeni bir insanımız var
Akıl yolundan öylesine uzaklar
Aralarında hoş bir uyum var
Ayıp değil mi, hiç mi umursamazlar
***
Altınlarınızı çaldılar
Topraklarınızı verdiler
Tarihi baştan yazdılar
İyi de bana ne
***
İnsanlığımızı ezdiler
Aydınlığımızı kestiler
Ülkeyi çoktan sattılar
İyi de sana ne
***
Yepyeni bir insanımız var
Düşünmeden ah, kardeşini boğazlar
Laf aramızda, aslında tek bir sorun var
Günah değilmiş memlekete olanlar
***
Altınlarınızı çaldılar
Topraklarınızı verdiler
Tarihi baştan yazdılar
İyi de banane
***
İnsanlığımızı ezdiler
Aydınlarımızı kestiler
Ülkeyi çoktan sattılar
İyi de sana ne
-
Şehrin içinden
Suyun üstünden
Kubbenin altından
Yollara çıktık biz
***
Köyün yanından
Kahvenin sağından
Sazın solundan
Yollara gittik biz
***
Bağırmaya, kudurmaya, haykırmaya
Geldik, geldik, geldik
Kal burada bizimle
Bu akşam
***
Balın yanından
Bademin tadından
Tazenin ardından
Yollara düştük biz
***
Tozun içinden
Göğün üstünden
Dumanın altından
Yollara vurduk biz
***
Bağırmaya, kudurmaya, haykırmaya
Geldik, geldik, geldik
Kal burada bizimle
Bu akşam
-
Söyle güzel kardeşim, of
Söyle neden ezersin, of
Belki bir gün sezersin, of
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay ay
***
Söyle güzel kardeşim, of
Söyle nasıl küsersin, of
Belki bir gün seversin
Ay ay ay ay
***
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay
Tanrılara bedelsin
Ay ay ay ay ay
Toprak olur gidersin
Ay ay ay ay ay
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay ay
***
Söyle güzel kardeşim, of
Söyle neden ezersin, of
Belki bugün sezersin, of
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay ay
***
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay ay
Tanrılara bedelsin
Ay ay ay ay ay
Toprak olur gidersin
Ay ay ay ay ay ay
Sanma sakın özelsin
Ay ay ay ay ay
-
Ortada birileri var, ortada birileri var
Ortada birileri birileri var
Orda da birileri var, orda da birileri var
Orda da birileri biri var
Burda da birileri var, burda da birileri var
***
Eli var, kolu var, kuyruğu var
Arkamızdan koşarlar
Eni var, boyu var, boynuzu var
Aklımızı alırlar
***
Ortada birileri var, ortada birileri var
Ortada birileri birileri var
Orda da birileri var, orda da birileri var
Orda da birileri biri var
Burda da birileri var, burda da birileri var
***
Eli var, kolu var, kuyruğu var
Arkamızdan koşarlar
Eni var, boyu var, boynuzu var
Aklımızı alırlar
***
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar
Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
***
O odada birileri var
O odada birileri var
O odada birileri birileri var
Bu odada da birileri var, bu odada da birileri var
Bu odada da birileri biri var
Şu odada birileri var, şu odada birileri var
***
Eli var, kolu var, kuyruğu var
Arkamızdan koşarlar
Eni var, boyu var, boynuzu var
Aklımızı alırlar
***
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar
Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
***
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar
Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldığım satırlar
Biri var seslerinden, biri var sözlerinden
-
Sözlerimiz vardır
Söylemek zaman alsın
Vaktimiz dardır
İsteyen yaya kalsın
***
Ellerimiz bağlı
İstediği kadar olsun
Hislerimiz farklı
Öfkeden uzak olsun
***
Doğrusu yok düşün taşın
Eğrisi yok fikrin başın
Toprak olup giden naaşın
Ardından ağlaşın
***
Doğrusu yok düşün taşın
Eğrisi yok fikrin başın
En güzeli insan olmaktır
Artık kaynaşın
***
İstediğin yere var
Desturun sanat olsun
Aşka gönül verdin
Kolların kanat olsun
***
Doğrusu yok düşün taşın
Eğrisi yok fikrin başın
Toprak olup giden naaşın
Ardından ağlaşın
***
Doğrusu yok düşün taşın
Eğrisi yok fikrin başın
En güzeli insan olmaktır
Artık kaynaşın
***
İşte kalem işte kurşun
Böyle biter senin marşın
Bestelenirken ben ordaydım
Artık siz paylaşın
-
Cancağızım dayan
Geçmiyor yaran
Sıkılma aa
Boşver gitsin aldırma
***
Kor gibi yansın
Halinden utansın
Hor görme
O yansın sen söndürme
***
Dönecek halin mi var
Kahrolsun hain dünya
Yıllanmış halin mi var
Korkarsın
***
Sor zalim günler
Beyhude hayaller
Öldürme ee
Boş laflarınla güldürme
Ha ha ha
***
Dönecek halin mi var
Kahrolsun hain dünya
Yıllanmış halin mi var
Korkarsın
***
Başka çaremiz mi var
Nerde
Hala bir ümit mi var
Bekle
***
Sol yanım feryat eder
Dinle
Söyle bu kaçıncı ettiğin
Tövbe
Söyle bu kaçıncı ettiğin
Tövbe