Yağmurun Sabahında Uyandım sensiz (yağmurun sabahında) Yuvamız sessiz (ayrılık sonrasında) Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında) *** Ah, nerden nereye geldik bu hallere Ah, geldik gözlere düştük ne hallere *** Yürüdüm yalnız (hüzünlü sokaklarda) Savruldum bahtsız (ayrılık rüzgarında) Aşkımız son buldu (yağmurun sabahında) *** Ah, nerden nereye geldik bu hallere Ah, geldik gözlere düştük ne hallere

Senden Daha Güzel Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel *** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Sana ner'den rastladım? Oldum derbeder! Kendimi sana sakladım Senden daha güzel *** Kimseleri de takmadım Ölsem değişmem Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel ** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel

Elleri Ellerime Seni gördüm göreli şaşırdım Dolaşırım bi başıma Seni bildim bileli kaçırdım Şu aklı başımdan *** Seni gördüm göreli şaşırdım Dolaşırım bi başıma Seni bildim bileli kaçırdım Şu aklı başımdan *** Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan *** Seni gördüm göreli şaşırdım Dolaşırım bi başıma Seni bildim bileli kaçırdım Şu aklı başımdan *** Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan *** Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan *** Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma, karışan Bir sen olsan

İyi de Bana Ne Yepyeni bir insanımız var Akıl yolundan öylesine uzaklar Aralarında hoş bir uyum var Ayıp değil mi, hiç mi umursamazlar *** Altınlarınızı çaldılar Topraklarınızı verdiler Tarihi baştan yazdılar İyi de bana ne *** İnsanlığımızı ezdiler Aydınlığımızı kestiler Ülkeyi çoktan sattılar İyi de sana ne *** Yepyeni bir insanımız var Düşünmeden ah, kardeşini boğazlar Laf aramızda, aslında tek bir sorun var Günah değilmiş memlekete olanlar *** Altınlarınızı çaldılar Topraklarınızı verdiler Tarihi baştan yazdılar İyi de banane *** İnsanlığımızı ezdiler Aydınlarımızı kestiler Ülkeyi çoktan sattılar İyi de sana ne

Kümbela Şehrin içinden Suyun üstünden Kubbenin altından Yollara çıktık biz *** Köyün yanından Kahvenin sağından Sazın solundan Yollara gittik biz *** Bağırmaya, kudurmaya, haykırmaya Geldik, geldik, geldik Kal burada bizimle Bu akşam *** Balın yanından Bademin tadından Tazenin ardından Yollara düştük biz *** Tozun içinden Göğün üstünden Dumanın altından Yollara vurduk biz *** Bağırmaya, kudurmaya, haykırmaya Geldik, geldik, geldik Kal burada bizimle Bu akşam

Of Söyle güzel kardeşim, of Söyle neden ezersin, of Belki bir gün sezersin, of Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Söyle güzel kardeşim, of Söyle nasıl küsersin, of Belki bir gün seversin Ay ay ay ay *** Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay Tanrılara bedelsin Ay ay ay ay ay Toprak olur gidersin Ay ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Söyle güzel kardeşim, of Söyle neden ezersin, of Belki bugün sezersin, of Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay *** Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay Tanrılara bedelsin Ay ay ay ay ay Toprak olur gidersin Ay ay ay ay ay ay Sanma sakın özelsin Ay ay ay ay ay

Paranoya Ortada birileri var, ortada birileri var Ortada birileri birileri var Orda da birileri var, orda da birileri var Orda da birileri biri var Burda da birileri var, burda da birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Ortada birileri var, ortada birileri var Ortada birileri birileri var Orda da birileri var, orda da birileri var Orda da birileri biri var Burda da birileri var, burda da birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden *** O odada birileri var O odada birileri var O odada birileri birileri var Bu odada da birileri var, bu odada da birileri var Bu odada da birileri biri var Şu odada birileri var, şu odada birileri var *** Eli var, kolu var, kuyruğu var Arkamızdan koşarlar Eni var, boyu var, boynuzu var Aklımızı alırlar *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden *** Biri var seslerinden, biri var sözlerinden Biri var, biri var bana inan var seslerinden yazdım şarkılar Biri var, biri var bana inan var sözlerinden çaldığım satırlar Biri var seslerinden, biri var sözlerinden

Senin Marşın Sözlerimiz vardır Söylemek zaman alsın Vaktimiz dardır İsteyen yaya kalsın *** Ellerimiz bağlı İstediği kadar olsun Hislerimiz farklı Öfkeden uzak olsun *** Doğrusu yok düşün taşın Eğrisi yok fikrin başın Toprak olup giden naaşın Ardından ağlaşın *** Doğrusu yok düşün taşın Eğrisi yok fikrin başın En güzeli insan olmaktır Artık kaynaşın *** İstediğin yere var Desturun sanat olsun Aşka gönül verdin Kolların kanat olsun *** Doğrusu yok düşün taşın Eğrisi yok fikrin başın Toprak olup giden naaşın Ardından ağlaşın *** Doğrusu yok düşün taşın Eğrisi yok fikrin başın En güzeli insan olmaktır Artık kaynaşın *** İşte kalem işte kurşun Böyle biter senin marşın Bestelenirken ben ordaydım Artık siz paylaşın

Tövbe Cancağızım dayan Geçmiyor yaran Sıkılma aa Boşver gitsin aldırma *** Kor gibi yansın Halinden utansın Hor görme O yansın sen söndürme *** Dönecek halin mi var Kahrolsun hain dünya Yıllanmış halin mi var Korkarsın *** Sor zalim günler Beyhude hayaller Öldürme ee Boş laflarınla güldürme Ha ha ha *** Dönecek halin mi var Kahrolsun hain dünya Yıllanmış halin mi var Korkarsın *** Başka çaremiz mi var Nerde Hala bir ümit mi var Bekle *** Sol yanım feryat eder Dinle Söyle bu kaçıncı ettiğin Tövbe Söyle bu kaçıncı ettiğin Tövbe