Eski Köprünün Altında Şarkı Sözleri
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Duman
Eski Köprünün Altında
-
Uzak dur yakınıma
Bu mesafe beni bozar
Kimseler yanaşmasın
Yalnızlık paylaşılmaz
***
İnceden hatırlarım
O eski dostlukları
Şimdi herkes ayrı uçta
Kaderini inkar eder
***
Kimi yerer kimi över
Her biri ilgi bekler
Aman abi bulaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Herkesle kaynaşılmaz
***
Hiç mi yalnız kalmadın
Şu garip dünyada
Ah o zaman anlarsın
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
***
Bir şarap bi sigara
Sonbahar koynumda
Yalnızlığı kokluyorum
Kurutulmuş yapraklarda
Yağmur yemiş topraklarda
***
Hiç mi yalnız kalmadın
Şu garip dünyada
Ah o zaman anlarsın
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
***
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
Yalnızlık paylaşılmaz
-
Geri gel beri gel geri bebek
Gözleri sürmeli bebek
Isırır ısıtır dudakları
Islak ıslak öpmek gerek
***
Geri gel beri gel geri bebek
Saçları altın bebek
***
Isırır ısıtır bakışları
***
Dönüp dönüp bakmak gerek
Gel
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
***
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
***
Geri gel beri gel geri bebek
Gözleri sürmeli bebek
Isırır ısıtır dudakları
Islak ıslak öpmek gerek
Gel
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
-
Bir adım attın karanlıktan dünyaya
Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana
***
Bin çile çektin ömrünün her anında
Uyan dostum uyan şu tatlı rüyadan
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Bir adım attın karanlıktan dünyaya
Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
Korkma, öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
-
Denizler aştım geliyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Yolumdan döndüm kopuyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Denizler aştım geliyorum
İster eğlen benimle
Yüzünü bi görsem yeter
***
Yolumuz ayrı biliyorum
Ölmeden son bir defa
Belini kavrasam yeter
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Denizler aştım geliyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Yolumdan döndüm kopuyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Denizler aştım geliyorum
İster eğlen benimle
Yüzünü bi görsem yeter
***
Yolumuz ayrı biliyorum
Ölmeden son bir defa
Belini kavrasam yeter
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler duymasın
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
Kimseler görmesin
-
Güzeli gördü mü kalbini çalmalı
Sebebi yoktur anam
Canını sıktı mı hatunu salmalı
Sebebi yoktur anam
Sebebi yoktur anam
***
Güzeli gördü mü kalbini çalmalı
Sebebi yoktur anam
Canını sıktı mı hatunu salmalı
Sebebi yoktur anam
Sebebi yoktur anam
Sebebi yoktur anaam
***
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
***
Yüzüne baktı mı gönlünü yakmalı
Sebebi yoktur anam
Canını sıktı mı hatunu salmalı
Sebebi yoktur anam
Sebebi yoktur anam
Sebebi yoktur anaam
***
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
***
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
***
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
***
Hatunun canı çeker
Şeytan aklını başından alır kaçar gider
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
Satar seni o dilbere
-
Giderek dağı, duvarı aştık
Yardan uzak aleme daldık
Aman aman çaresiz kaldık
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
***
Giderek kanımız zehir dolmuş
Yoldan çıkan kurda yem olmuş
Dost dediğin kalbini soymuş
Halimiz duman amaaan
Halimiz duman amaaan
Halimiz Duman amaaaan
***
Nerde yaşarsan yaşa babaam
Sevgi, aşk heeepsi yalaaan
Giderek dağı, duvarı aştık
Yardan uzak aleme daldık
Aman aman çaresiz kaldık
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
***
Nerde yaşarsan yaşa babaam
Sevgi, aşk heeepsi yalaaan
Giderek kanımız zehir dolmuş
Yoldan çıkan kurda yem olmuş
Dost dediğin kalbini soymuş
Halimiz duman amaaan
Halimiz duman amaaan
Halimiz duman amaaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
Halimiz Duman amaaaan
-
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
***
Günleri ayları yılları saydık
Biz kavuşamadık aman
Koçları kuzuları tarlayı sattık
Başlık parası aman
Babası da vermez kapıya dayandım vay
Kaçıramadım da kızına da yandım vay
***
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
***
Günleri ayları yılları saydık
Biz kavuşamadık aman
Koçları kuzuları tarlayı sattık
Başık parası aman
Babası da vermez kapıya dayandım vay
Kaçıramadım da kızına da yandım vay
***
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
***
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
***
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
***
Dağlarda bağlarda
Ben seni gördüm oralarda
Dağlarda bağlarda
Ben seni öptüm buralarda
Şuralarda oralarda vay
-
Biz sonradan doğduk
Okuduk dinledik
İmrendik abarttık
Sonunda uyandık davaya
***
Siz o gün doğdunuz
(Siz o gün doğdunuz)
Yakıp yıktınız
Kaç yıl geçti bak
Sonunda döndünüz davadan
***
Hakim bey itirazım var
Hakim bey son bir sözüm var
Kayıp gençlik deyip geçme
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
***
Biz sonradan doğduk
Batının koynunda
Alıştık sormadık
Sürüyle yol aldık sessizce
***
Siz o gün doğdunuz
(Siz o gün doğdunuz)
Votkayla coştunuz
Sarhoşluk geçince
Viskiye döndünüz sessice
***
Hakim bey itirazım var
Hakim bey son bir sözüm var
Kayıp gençlik deyip geçme
***
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
***
Bak hiç olmazsa biz dönek değiliz
Hiç olmazsa biz dönek değiliz
Hiç olmazsa biz dönek değiliz
-
önümde bir karanlık yol benimle yürür müsün
zemini meçhul bir yol yanımda yürür müsün
gönlümün ask parçası kalbimi dinler misin
ilahi bir aşktır bu sakayla karışmasın
***
benim derdim seninle
kal yanımda hep böyle
benim derdim seninle
sorma sorma
***
hiçbir kimse anlamaz beni senin gibi
hiçbir kimse inanmaz bana senin gibi
***
ruhumun ta dibinde raks eder senin sesin
vurgun yemiş gönlüme ne eylesem nafile
***
benim derdim seninle
kal yanımda hep böyle
benim derdim seninle
sorma sorma
***
hiçbir kimse anlamaz beni senin gibi
hiçbir kimse inanmaz bana senin gibi
hiçbir kimse karışmaz kana senin gibi