Darmaduman Şarkı Sözleri
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Varamadım, doyamadım kokusuna tadına
Adım adım kovaladım, bulamadım izini
Salınarak, gezinerek beni deli ediyor
Ölene dek, mezara dek yüreğimi yakıyor
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek yüreğim yanıyor
***
Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk
Varılamaz, dönülmez, gel benimle dolaş
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek gel benimle dolaş
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Alışamam, değişemem, gelemedim oyuna
Uzanırım, erişemem, tutamadım elini
Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor
Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor
Aman Allah
Ölene dek, mezara dek yine seni arıyor
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Ah kimin için atıyor bu yürek
Söyle kimin için atıyor bu yürek
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
***
Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez
Aman Allah
Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor
Ah geri gelmez
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