Varamadım, doyamadım kokusuna tadına Adım adım kovaladım, bulamadım izini Salınarak, gezinerek beni deli ediyor Ölene dek, mezara dek yüreğimi yakıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yüreğim yanıyor *** Bu ne kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk Varılamaz, dönülmez, gel benimle dolaş Aman Allah Ölene dek, mezara dek gel benimle dolaş *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Alışamam, değişemem, gelemedim oyuna Uzanırım, erişemem, tutamadım elini Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor Aman Allah Ölene dek, mezara dek yine seni arıyor *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Ah kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez *** Napıp ediyor sevdiğini üzüyor, aklımız ermez Aman Allah Naz mı ediyor, gözlerimi süzüyor Ah geri gelmez