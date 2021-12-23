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Afrika Müzikleri

Afrika Müzikleri

10 Bölüm | 43:32

Afrika'nın melodik ritimlerini dinleyebileceğin müziklerden oluşan çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Africa

İsmael Lo 05:02
02

Tropikal sakinlik

Chill 03:51
03

Beautiful Africa

Rokia Traoré 03:35
04

Umthwalo

Zahara 05:33
05

Epik Afrika gezisi

Chill 04:04
06

Africa

Toto Cutugno 04:31
07

Afrikan dansı

Lounge 03:14
08

African Woman

Baaba Maal 06:07
09

Mélancolie

Rokia Traoré 04:03

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