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Dünya Müzikleri
Afrika Müzikleri
Afrika Müzikleri_
Afrika Müzikleri
10 Bölüm | 43:32
Afrika'nın melodik ritimlerini dinleyebileceğin müziklerden oluşan çalma listesi...
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01
Africa
İsmael Lo
05:02
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02
Tropikal sakinlik
Chill
03:51
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03
Beautiful Africa
Rokia Traoré
03:35
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04
Umthwalo
Zahara
05:33
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05
Epik Afrika gezisi
Chill
04:04
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06
Africa
Toto Cutugno
04:31
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07
Afrikan dansı
Lounge
03:14
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08
African Woman
Baaba Maal
06:07
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09
Mélancolie
Rokia Traoré
04:03
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