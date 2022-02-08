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Dünya Müzikleri
Afrika Müzikleri
Geleneksel Afrika Müzikleri
Geleneksel Afrika Müzikleri
Afrika Müzikleri
12 Bölüm | 37:25
Daha çok festivallerde, törenlerde ve kutlamalarda kullanılan geleneksel Afrika müziklerini senin için derledik. İşte geleneksel Afrika müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Afrika Ritmi
Lounge
02:57
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02
Dans Kıtası
Lounge
02:53
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03
Kültürel Tınılar
Lounge
03:17
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04
Nesilden Nesile Sesleniş
Lounge
03:08
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05
Tropikalin Kalbi
Lounge
03:16
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06
Afrika Müziği
Chill
03:19
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07
Güneş Esintisi
Chill
02:44
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08
Saf Kainat
Chill
03:35
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09
Yılbaşında Afrika
Lounge
02:55
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10
Afrika'da Seyahat
Lounge
03:03
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