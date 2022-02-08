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Geleneksel Afrika Müzikleri

Geleneksel Afrika Müzikleri

Afrika Müzikleri

12 Bölüm | 37:25
Daha çok festivallerde, törenlerde ve kutlamalarda kullanılan geleneksel Afrika müziklerini senin için derledik. İşte geleneksel Afrika müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Afrika Ritmi

Lounge 02:57
02

Dans Kıtası

Lounge 02:53
03

Kültürel Tınılar

Lounge 03:17
04

Nesilden Nesile Sesleniş

Lounge 03:08
05

Tropikalin Kalbi

Lounge 03:16
06

Afrika Müziği

Chill 03:19
07

Güneş Esintisi

Chill 02:44
08

Saf Kainat

Chill 03:35
09

Yılbaşında Afrika

Lounge 02:55
10

Afrika'da Seyahat

Lounge 03:03
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