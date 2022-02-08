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Dünya Müzikleri
Afrika Müzikleri
Hareketli Afrika Müzikleri
Hareketli Afrika Müzikleri
Afrika Müzikleri
10 Bölüm | 30:51
Davul, ksilofon ve mbira gibi çeşitli müzik aletlerinden oluşan birbirinden hareketli Afrika müziklerini senin için derledik. İşte hareketli Afrika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Afrikan Partisi
Lounge
02:11
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02
Özgür Çocuklar
Lounge
02:22
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03
Dans Vakti
Lounge
02:44
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04
Afrika'da Gün Doğumu
Lounge
03:14
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05
Mutlu Afrikalılar
Lounge
02:24
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06
Yerinde Duramayan Kabile
Lounge
02:59
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07
Hareketli Afrika Müziği
Lounge
03:07
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08
Afrika Davulları
Lounge
03:43
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09
Kadondo
Eddy Kenzo
03:54
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10
Viva Africa
Eddy Kenzo
04:13
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