Hareketli Afrika Müzikleri

Afrika Müzikleri 10 Bölüm | 30:51 10 Bölüm | 30:51

Davul, ksilofon ve mbira gibi çeşitli müzik aletlerinden oluşan birbirinden hareketli Afrika müziklerini senin için derledik. İşte hareketli Afrika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...