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Hareketli Afrika Müzikleri

Hareketli Afrika Müzikleri

Afrika Müzikleri

10 Bölüm | 30:51
Davul, ksilofon ve mbira gibi çeşitli müzik aletlerinden oluşan birbirinden hareketli Afrika müziklerini senin için derledik. İşte hareketli Afrika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Afrikan Partisi

Lounge 02:11
02

Özgür Çocuklar

Lounge 02:22
03

Dans Vakti

Lounge 02:44
04

Afrika'da Gün Doğumu

Lounge 03:14
05

Mutlu Afrikalılar

Lounge 02:24
06

Yerinde Duramayan Kabile

Lounge 02:59
07

Hareketli Afrika Müziği

Lounge 03:07
08

Afrika Davulları

Lounge 03:43
09

Kadondo

Eddy Kenzo 03:54
10

Viva Africa

Eddy Kenzo 04:13
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