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Otantik Afrika Müzikleri

Otantik Afrika Müzikleri

Afrika Müzikleri

10 Bölüm | 56:03
Otantik Afrika müziğinin eşsiz tınılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Otantik Afrika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toa Pendo

Jika Nelanga 03:30
02

Nwahulwana

Wazimbo 06:49
03

Nkentxe Nkentxe

Wazimbo 04:11
04

Desert's Sunrise

Soul Africa 04:23
05

Zengolo

Sam Mangwana 04:13
06

Otantik Afrika Müziği

Enstrümantal 07:18
07

Geleneksel Yoruba Müziği

Enstrümantal 05:43
08

Yela

Baaba Maal 04:14
09

Satigban

Anice Pepe 08:29
10

Le Midjo Dia

Anice Pepe 07:13
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