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Dünya Müzikleri
Afrika Müzikleri
Otantik Afrika Müzikleri
Otantik Afrika Müzikleri
Afrika Müzikleri
10 Bölüm | 56:03
Otantik Afrika müziğinin eşsiz tınılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Otantik Afrika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Toa Pendo
Jika Nelanga
03:30
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02
Nwahulwana
Wazimbo
06:49
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03
Nkentxe Nkentxe
Wazimbo
04:11
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04
Desert's Sunrise
Soul Africa
04:23
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05
Zengolo
Sam Mangwana
04:13
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06
Otantik Afrika Müziği
Enstrümantal
07:18
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07
Geleneksel Yoruba Müziği
Enstrümantal
05:43
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08
Yela
Baaba Maal
04:14
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09
Satigban
Anice Pepe
08:29
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10
Le Midjo Dia
Anice Pepe
07:13
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