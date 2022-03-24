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Ünlü Afrika Şarkıları
Ünlü Afrika Şarkıları
Afrika Müzikleri
12 Bölüm | 47:15
Efsaneleşmiş ünlü Afrika şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dr. Alban ve Toto gibi unutulmaz şarkıların da yer aldığı çalma listesi...
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01
Yori Yori
Bracket
03:38
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02
Kadondo
Eddy Kenzo
03:54
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03
Yo Pe
Innoss'B
04:36
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04
Angola
Jah Bouks
04:09
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05
Pata Pata
Miriam Makeba
03:00
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06
A Luta Continua
Miriam Makeba
04:49
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07
Megbele
Omawumi
04:12
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08
Johnny
Yemi Alade
03:54
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09
Shekere
Yemi Alade
03:06
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10
Hello Africa
Dr Alban
03:46
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