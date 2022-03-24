×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dünya Müzikleri Afrika Müzikleri Ünlü Afrika Şarkıları
Ünlü Afrika Şarkıları

Ünlü Afrika Şarkıları

Afrika Müzikleri

12 Bölüm | 47:15
Efsaneleşmiş ünlü Afrika şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dr. Alban ve Toto gibi unutulmaz şarkıların da yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yori Yori

Bracket 03:38
02

Kadondo

Eddy Kenzo 03:54
03

Yo Pe

Innoss'B 04:36
04

Angola

Jah Bouks 04:09
05

Pata Pata

Miriam Makeba 03:00
06

A Luta Continua

Miriam Makeba 04:49
07

Megbele

Omawumi 04:12
08

Johnny

Yemi Alade 03:54
09

Shekere

Yemi Alade 03:06
10

Hello Africa

Dr Alban 03:46
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Afrika Müzikleri
Geleneksel Afrika Müzikleri
Hareketli Afrika Müzikleri
Afrika Dans Müzikleri
Otantik Afrika Müzikleri
Enstrümantal Afrika Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı