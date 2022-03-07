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Las Vegas Müzikleri
Las Vegas Müzikleri
Amerikan Müzikleri
12 Bölüm | 35:47
Işıltısıyla ünlü Las Vegas'ın ruhunu yansıtan eşsiz şarkıları senin için derledik. İşte Las Vegas'ın adının geçtiği şarkılar...
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01
Las Vegas
Dean Martin
04:13
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02
Waking Up In Vegas
Katy Perry
03:18
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03
Viva Las Vegas
Elvis Presley
02:26
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04
Las Vegas Müziği
Lounge
03:16
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05
İkinci Şansların Başkenti
Caz
02:24
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06
Vegas Gecesi
Lounge
02:57
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07
Eğlence Zamanı
Lounge
02:43
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08
Gün Batımı ve Srip
Lounge
03:28
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09
Bellagio Otelinde Akşam Yemeği
Caz
03:30
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10
Şehirler Buluşması
Caz
03:19
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