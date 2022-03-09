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Los Angeles Müzikleri

Los Angeles Müzikleri

Amerikan Müzikleri

13 Bölüm | 46:19
Birçok aktris ve müzisyenlere ev sahipliği yapan Los Angeles'ın rüya gibi şarkılarını senin için derledik. İşte Hotel California ve California Dreamin gibi unutulmaz şarkıların da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hotel California

The Eagles 06:29
02

Californication

Red Hot Chili Peppers 05:21
03

California Dreamin'

The Mamas & The Papas 02:35
04

California Gurls

Katy Perry 03:53
05

Los Angeles | Blink-182

Blink-182 03:03
06

Los Angeles | The Midnight

The Midnight 06:29
07

Beverly Hills Havası

Lounge 02:23
08

Hollywood Enerjisi

Lounge 02:37
09

Yıldızlar Yolu

Lounge 02:47
10

Los Angeles Müziği

Lounge 01:32
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