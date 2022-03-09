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Dünya Müzikleri
Amerikan Müzikleri
Los Angeles Müzikleri
Los Angeles Müzikleri
Amerikan Müzikleri
13 Bölüm | 46:19
Birçok aktris ve müzisyenlere ev sahipliği yapan Los Angeles'ın rüya gibi şarkılarını senin için derledik. İşte Hotel California ve California Dreamin gibi unutulmaz şarkıların da yer aldığı çalma listesi...
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01
Hotel California
The Eagles
06:29
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02
Californication
Red Hot Chili Peppers
05:21
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03
California Dreamin'
The Mamas & The Papas
02:35
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04
California Gurls
Katy Perry
03:53
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05
Los Angeles | Blink-182
Blink-182
03:03
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06
Los Angeles | The Midnight
The Midnight
06:29
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07
Beverly Hills Havası
Lounge
02:23
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08
Hollywood Enerjisi
Lounge
02:37
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09
Yıldızlar Yolu
Lounge
02:47
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10
Los Angeles Müziği
Lounge
01:32
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