Los Angeles Müzikleri

Amerikan Müzikleri 13 Bölüm | 46:19 13 Bölüm | 46:19

Birçok aktris ve müzisyenlere ev sahipliği yapan Los Angeles'ın rüya gibi şarkılarını senin için derledik. İşte Hotel California ve California Dreamin gibi unutulmaz şarkıların da yer aldığı çalma listesi...