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Seattle
Seattle
Amerikan Müzikleri
10 Bölüm | 38:54
Nirvana gibi unutulmaz grupların doğduğu bir şehir olan Seattle'ın adının geçtiği şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
West Of Seattle
Town Meeting
04:20
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02
Sleepless In Seattle
The Strive
03:58
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03
The Classic Crime | Seattle
The Classic Crime
03:59
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04
Seattle Ft. Murda Beatz
Shordie Shordie
02:26
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05
Perry Como | Seattle
Perry Como
02:49
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06
Jonah Taylor | Seattle
Jonah Taylor
03:53
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07
Jason Walker | Seattle
Jason Walker
03:59
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08
Sam Kim | Seattle
Sam Kim
05:01
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09
The Town
Macklemore
05:32
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10
Hello Seattle
Owl City
02:57
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