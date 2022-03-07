Seattle

Amerikan Müzikleri 10 Bölüm | 38:54 10 Bölüm | 38:54

Nirvana gibi unutulmaz grupların doğduğu bir şehir olan Seattle'ın adının geçtiği şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkıların yer aldığı çalma listesi...