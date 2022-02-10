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Lübnan Müzikleri
Arap Müzikleri
14 Bölüm | 50:28
Orta Doğu'nun çeşitli çalgılarından oluşan ritmik melodilerin yer aldığı müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Lübnan Hareketi
Lounge
05:20
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02
Eğlenceli Lübnan Müziği
Lounge
07:19
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03
Ruhsal Sakinlik
Enstrümantal
03:48
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04
Tarihsel Sesleniş
Enstrümantal
03:46
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05
Geçmişten Günümüze
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02:56
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06
Maceraya Doğru
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03:05
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07
Heyecanı Hisset
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03:02
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08
Sıcak Esinti
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03:20
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09
Gizemli Gezinti
Enstrümantal
03:43
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10
Kültürel Tonlar
Enstrümantal
02:43
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