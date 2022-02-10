×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dünya Müzikleri Arap Müzikleri Lübnan Müzikleri
Lübnan Müzikleri

Lübnan Müzikleri

Arap Müzikleri

14 Bölüm | 50:28
Orta Doğu'nun çeşitli çalgılarından oluşan ritmik melodilerin yer aldığı müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lübnan Hareketi

Lounge 05:20
02

Eğlenceli Lübnan Müziği

Lounge 07:19
03

Ruhsal Sakinlik

Enstrümantal 03:48
04

Tarihsel Sesleniş

Enstrümantal 03:46
05

Geçmişten Günümüze

Enstrümantal 02:56
06

Maceraya Doğru

Enstrümantal 03:05
07

Heyecanı Hisset

Enstrümantal 03:02
08

Sıcak Esinti

Enstrümantal 03:20
09

Gizemli Gezinti

Enstrümantal 03:43
10

Kültürel Tonlar

Enstrümantal 02:43
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dubai Müzikleri
Arap Müzikleri
Rahatlatıcı Arap Müziği
Oryantal Arap Müziği

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı