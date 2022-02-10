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Oryantal Arap Müziği

Oryantal Arap Müziği

Arap Müzikleri

15 Bölüm | 47:29
Geleneksel bir Orta Doğu müziği olan oryantalin en sevilen özenle seçtiğimiz müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte oryantal Arap müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çölde Dans

Enstrümantal 03:03
02

Slow Oryantal

Enstrümantal 04:12
03

Sarayda Eğlence

Lounge 03:12
04

Oryantal Dans Müziği

Enstrümantal 02:36
05

Dans Eden Melodi

Enstrümantal 02:24
06

Ya El Yelil

Mezdeke 03:52
07

Alabina Yallah

Mezdeke 03:41
08

Göbek Dansı

Enstrümantal 03:03
09

Te Ma Etmaje

Fatih Boğalar 03:46
10

Darbukanın Ritmi

Enstrümantal 04:35
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