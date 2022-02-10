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Dünya Müzikleri
Arap Müzikleri
Oryantal Arap Müziği
Oryantal Arap Müziği
Arap Müzikleri
15 Bölüm | 47:29
Geleneksel bir Orta Doğu müziği olan oryantalin en sevilen özenle seçtiğimiz müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte oryantal Arap müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Çölde Dans
Enstrümantal
03:03
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02
Slow Oryantal
Enstrümantal
04:12
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03
Sarayda Eğlence
Lounge
03:12
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04
Oryantal Dans Müziği
Enstrümantal
02:36
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05
Dans Eden Melodi
Enstrümantal
02:24
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06
Ya El Yelil
Mezdeke
03:52
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07
Alabina Yallah
Mezdeke
03:41
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08
Göbek Dansı
Enstrümantal
03:03
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09
Te Ma Etmaje
Fatih Boğalar
03:46
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10
Darbukanın Ritmi
Enstrümantal
04:35
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