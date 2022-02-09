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Rahatlatıcı Arap Müziği

Rahatlatıcı Arap Müziği

Arap Müzikleri

12 Bölüm | 36:45
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çölde Akşamüstü

Enstrümantal 03:51
02

Başka Diyarlara

Enstrümantal 02:55
03

Arap Müziğinin Büyüsü

Enstrümantal 02:16
04

Mısır Çarşısı'ndan Geçerken

Enstrümantal 01:59
05

Dubai Havası

Enstrümantal 02:09
06

Etnik Ezgiler

Chill 03:11
07

Dahran Sokakları

Enstrümantal 03:25
08

Doğu'nun Kalbi

Chill 02:08
09

Mekke'den Medine'ye

Enstrümantal 02:44
10

Orta Doğu'nun Kaderi

Chill 04:16
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