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7/24 Dinle Dünya Müzikleri Asya Müzikleri Çin
Çin

Çin

Asya Müzikleri

13 Bölüm | 32:33
Çin medeniyetinin eşsiz müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çin müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Antik Çin

Lounge 02:27
02

Yuyuan Bahçesi

Lounge 02:16
03

İpek Yolu

Lounge 02:26
04

NI HAO!

Lounge 02:26
05

Şanghay Sokakları

Chill 02:14
06

Yangtze Nehri

Lounge 02:40
07

Doğu'nun İncisi

Lounge 02:23
08

Kung Fu

Lounge 02:31
09

Yasak Şehir

Chill 02:41
10

Pekin

Lounge 02:02
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