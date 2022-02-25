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Enstrümantal Doğu Müzikleri

Enstrümantal Doğu Müzikleri

Asya Müzikleri

10 Bölüm | 47:47
Uzak Doğu'nun enstrümantal tınılarını bu çalma listesinde topladık. İşte enstrümantal müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Doğu'nun Resmi

Enstrümantal 10:54
02

Wutai Dağı'nın Gizemi

Enstrümantal 04:16
03

Masahi Nii

Enstrümantal 04:44
04

Japon Gülü

Enstrümantal 05:14
05

Koto'nun Sesi

Enstrümantal 02:46
06

Uzak Doğu Ezgisi

Enstrümantal 03:45
07

Sakinleştirici Uzak Doğu Müziği

Enstrümantal 04:57
08

Uzak Doğu'nun Hüznü

Enstrümantal 04:06
09

Asya'nın Doğusu

Enstrümantal 02:42
10

Enstrümantal Uzak Doğu Müziği

Enstrümantal 04:23
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