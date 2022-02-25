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Enstrümantal Doğu Müzikleri
Asya Müzikleri
10 Bölüm | 47:47
Uzak Doğu'nun enstrümantal tınılarını bu çalma listesinde topladık. İşte enstrümantal müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Doğu'nun Resmi
Enstrümantal
10:54
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02
Wutai Dağı'nın Gizemi
Enstrümantal
04:16
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03
Masahi Nii
Enstrümantal
04:44
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04
Japon Gülü
Enstrümantal
05:14
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05
Koto'nun Sesi
Enstrümantal
02:46
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06
Uzak Doğu Ezgisi
Enstrümantal
03:45
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07
Sakinleştirici Uzak Doğu Müziği
Enstrümantal
04:57
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08
Uzak Doğu'nun Hüznü
Enstrümantal
04:06
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09
Asya'nın Doğusu
Enstrümantal
02:42
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10
Enstrümantal Uzak Doğu Müziği
Enstrümantal
04:23
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