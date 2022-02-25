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Özbek Müzikleri

Özbek Müzikleri

Asya Müzikleri

9 Bölüm | 38:05
Çok sevilen Özbekçe şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Yıldız Usmonova ve Shahzada gibi ünlü şarkıcıların şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ulug'imsan Vatanim

Sevara Nazarkhan 04:53
02

Kurgim Kelar

Sevara Nazarkhan 03:58
03

Muhabbat (Premyera)

Yıldız Usmonova 03:53
04

Hayot ayt

Shahzoda 03:06
05

Yur Muhabbat

Sevara Nazarkhan 04:58
06

Ko'ngil

Yıldız Usmonova 04:18
07

Sabo bo'lib

Yıldız Usmonova 04:30
08

Aldagan sen

Shahzoda 03:53
09

Ayrilamiz

Shahzoda 04:36
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