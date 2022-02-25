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Dünya Müzikleri
Asya Müzikleri
Singapur
Singapur
Asya Müzikleri
8 Bölüm | 32:13
Singapur'un çok sevilen sözlü ve sözsüz şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Singapur müzik kültürüne ait şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Encounter
Stefanie Sun
03:30
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02
Yaayum
Shabir
04:56
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03
Hati Yang Rapuh
Rahimah Rahim
03:38
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04
Gadis Dan Bunga
Rahimah Rahim
03:27
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05
Yi Han
Mavis Hee
04:42
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06
Cheng Li De Yue Guang
Mavis Hee
05:16
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07
Shine for Singapore
Hady Mirza
03:02
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08
Berserah
Hady Mirza
03:42
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